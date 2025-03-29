Kuzey Doğu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Kuzeydoğu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Birer coğrafya terimi olan doğu ve batı, güney ve kuzey sözcükleri de tek başlarına kullanıldıklarında herhangi bir yazım yanlışına maruz kalmazlarken güneydoğu gibi ara yönleri belirten ifadelerin yazımında sıklıkla hatalara rastlanmaktadır. Bu hataların önüne geçmek ve dili kurallı bir biçimde kullanmak için örneğin kuzeydoğu nasıl yazılır ve TDK'ye göre kuzeydoğu ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının yanıtlarını öğrenmek yeterli olacaktır.

Kuzeydoğu Nasıl Yazılır?

Yön bildiren sözcüklerde en çok yaşanan yazım hataları bu sözcüklerin hangi cümlelerde büyük hangi cümlelerde küçük harfle başlayacağı olmaktadır. Büyük küçük harf tereddüdünün dışında özellikle iki yön adının oluşmasıyla meydana gelen kuzeydoğu, güneybatı, kuzeybatı ya da güneydoğu kelimelerinin yazımında da karışıklıklar yaşanmaktadır. Bu sözcükler ayrı iki sözcükten oluşmuş birleşik kelimelerdir ve bu nedenle bitişik yazılmaları gerekir.

Örneğin;

İrlanda'nın kuzeydoğu kısmında Kuzey İrlanda özerk ülkesi bulunmaktadır. (Doğru yazım)

İrlanda'nın kuzey doğu kısmında Kuzey İrlanda özerk ülkesi bulunmaktadır. (Yanlış yazım)

TDK'ye Göre Kuzeydoğu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu tarafından ortaya koyulan ve tüm Türkçe kelimelerin yazımını kapsayan yazım kurallarına göre kuzeydoğu sözcüğü bitişik yazılmalıdır. Çünkü iki yön bildiren kelime bir araya gelerek yeni ve farklı bir anlam meydana getirmiştir. Bu da birleşik kelimelerin yazılmasına yönelik yazım kurallarımız gereği birleşik yön isimlerinin bitişik yazılması anlamına gelmektedir.

Kuzeydoğu kelimesinin yanlış kullanımına örnekler:

Türkiye'nin kuzey doğusundan esen rüzgâr poyrazdır. (Yanlış yazım)

Türkiye'nin kuzeydoğusundan esen rüzgâr poyrazdır. (Doğru yazım)

Rusya Avrupa'nın kuzey doğusunda yer alan büyük bir ülkedir. (Yanlış yazım)

Rusya Avrupa'nın kuzeydoğusunda yer alan büyük bir ülkedir. (Doğru yazım)

Yön adlarıyla ilgili hatalı yazımları önlemek ve kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için TDK'nin güncel yazım kılavuzu takip edilmelidir.