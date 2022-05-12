Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur? Kuzey Işıkları Nedir, Nerede Olur Ve Kutup Işıkları - Aurora Ne Demek?

Herkes tarafından görülmesi hayal edilen muazzam bir doğa olayı olan kuzey ışıkları, dünyanın bazı bölgelerinde sıklıkla yaşanırken bazı bölgelerinde ise nadir olarak görülüyor. Kutup ışıkları nasıl oluşur? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Bu ve daha birçok sorunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını incelemeyi unutmayın.

Kuzey Işıkları Nedir?

Kuzey Işıkları atmosferde yaşanan çeşitli doğa olayları sayesinde Dünya üzerinden insan gözü ile görülebilen ışık olayıdır. Sözlükte ise ''Kutup ışıkları ya da kutup aurorası, kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.'' şeklinde açıklanır.

Kuzey Işıkları Nasıl Oluşur?

Kaba tabirle ışık gösterisi olarak söyleyebileceğimiz Kuzey Işıkları, aslında güneş ışığının yansımasıdır. Güneşten gelen yüklü taneciklerin Dünya'nın atmosferdeki oksijen ve azot tanecikleri ile çarpışması sonucunda Kuzey Işıkları meydana gelir. Çarpışan tanecikler ortaya bir enerji çıkarır ve yayılan enerji ile foton belirir. Fotonların oldukça belirgin olması ile Dünya üzerinde adeta bir ışık şovu oluşur.

Kısacası Kuzey Işıkları'nın oluşmasında Güneş ve Dünya'daki atomların etkisi bulunuyor. Güneş'ten yayılan yüklü tanecikler Dünya'daki taneciklerle birleşir ve yılın belli zamanlarında yer yüzünden rahatlıkla seyredilebilir. Peki, Kuzey Işıkları'nın farklı yerlerde farklı renklerde olmasının sebebi nedir? Kuzey Işıkları'nın en sık karşılaşılan rengi soluk sarı ve yeşil rengidir.

Bu renkler Dünya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan oksijen molekülleri sayesinde oluşurken nadir karşılaşılan kırmızı ve mor renkleri ise Dünya'ya 320 kilometre uzaklıkta oluşan oksijen molekülleri ile meydana gelir. Kuzey ışıklarının şekilleri ise 3'e ayrılmıştır. Bu şekiller, Ark, Şerit ve Sütun olarak kategorilendirilmiştir.

Kuzey Işıkları Nerede Görülür?

Soğuk iklimlerin en meşhur yanı olan Kuzey Işıkları Eylül - Mart Ayları arasında oluşmaktadır. Kuzey Işıkları gösterisinin en sevilen yerleri, İskoçya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Rusya, Grönland, Kanada, İzlanda ve Alaska'dır. Bu ülkelerin belirli kentlerinde bulunan Kuzey Işıkları için özel turlar düzenlenmektedir. Kuzey Işıkları her ülkede farklı tarihlerde meydana gelse de kimi zaman bizleri şaşırtabiliyor.

Örneğin, bir yerde belli bir tarihte çıkan kuzey ışığı, bazen çıkmayabiliyor. Aslında kumar işi olan Kuzey Işığı, gidip görülmediği zaman hayal kırıklığı yaratabiliyor. Bu nedenle Kuzey Işıklarını görmek için plan yaparken bunu da göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Kuzey Işıkları'nın en doğru tarihleri ise NASA'nın resmi internet adresinde bulunuyor. Muhteşem ışık gösterisini izlemek için tatil planı yapanlar mutlaka bu siteyi inceleyip tam tarihlerden emin olabilirler. Kuzey Işıklarını ziyaret etmek için en uygun tarih ise Şubat-Mart ayı aralığıdır. Çünkü bu zaman diliminde gün uzarken ekinoks da yaklaşmış oluyor.