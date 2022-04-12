Kuzey Ve Güney Kore Para Birimi Nedir? Kuzey Ve Güney Kore Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Kuzey ve Güney Kore 20. Yüzyılda birbirinden ayrılmış ve ayrı cumhuriyetler olarak başta para birimleri olmak üzere birçok sahip oldukları unsur da değişmiştir. Her iki ülkede teknoloji ve ekonomi alanlarında potansiyel sahibi ülkeler oldukları için dünya genelinde birçok ülke ile alışveriş halindedirler. Peki, Kuzey ve Güney Kore para birimi kaç TL'dir? İşte ayrıntılar...

Kuzey ve Güney Kore Para Birimi Nedir?

Kuzey Kore'nin resmi para birimi ilk kez1959 yılında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Bankası tarafından dağıtılan Kuzey Kore Wonudur. Bu para birimine ait adına 'chons' denilen 6 madeni para vardır bunlar 0.01, 0.05, 0.10, 0.50 ve 1 chons olarak, banknot paralar ise 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kuzey Kore Wonu olarak geçer.

Güney Kore'nin resmi para birimi 1962 yılında Seul şehrinde bulunan Kore Bankası tarafından tedavüle geçirilen Güney Kore Wonudur. Bu para birimine ait alt birimine joen işimi verilir lakin artık Güney Kore'de joenler günlük ticaret hayatında kullanılmamakta, sadece döviz kurlarında bulunur. Güney Kore Wonuna ait 4 banknot vardır bunlar 1000, 5000, 10000 ve 50000 Güney Kore Wonudur.

Kuzey ve Güney Kore Para Birimi Kaç TL'dir?

Kuzey ve Güney Kore dışa açılma konuları bakımından birbirinden farklı ülkelerdir. Güney Kore diğer ülkelerde çok daha yoğun bir alışveriş ilişkisindeyken Kuzey Kore'de bu durum daha sınırlıdır.

Lakin iki ülke ile ülkemiz arasında ithalat ihracat ilişkisi vardır, hem bu sebeple hem de bahsi geçen Kuzey ve Güney Kore para birimleri Asya ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu için Kuzey ve Güney Kore para biriminin Türk Lirasına olan karşılığı merak edilir. 1 Kuzey Kore Wonu 0.016 Türk Lirasına tekabül eder. 1 Güney Kore Wonu ise 0.012 Türk Lirasına tekabül eder.

Kuzey ve Güney Kore Para Birimi Sembolü Nedir?