Kuzey zıt anlamlısı nedir? Kuzey kelimesinin zıt anlamlısı

Günlük hayatın içinde farkında olmadan kullandığımız kelimelerin eş anlamlıları ya da zıt anlamlılar bulmaca çözerken karşımıza çıktığında araştırma ve öğrenme ihtiyacı duyarız. Özellikle yer yön isimlerinin zıt anlamlıları bulmacalarda sıkça sorulan sorulardandır. Gelin kuzeyin zıt anlamlısını beraber öğrenelim...

KUZEY KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Edebiyatta, denizcilikte, coğrafyada, siyasette, kısaca hayatımızın pek çok alanında farkında olmasak da kullandığımız kelimelerden biri olan kuzey kelimesinin zıt anlamlısını öğrenmeden önce anlamını kavramamız lazım. Çünkü zıt anlamlı kelimeleri anlamamız için kelimenin gerçek anlamını çok iyi kavramış olmamız gerekir.

Kelimelerin anlamlarını yan anlamlılarını eş anlamlılarını ya da karşıt anlamlılarını öğrenmek için başvurduğumuz ilk kaynak elbette sözlüklerdir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kuzey kelimesi Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal" olarak tanımlanmaktadır.

Bunun yanında, coğrafi metinlerde ya da siyasi metinlerde ekvator çizgisinin üstünde kalan kutup noktasına yakın pek çok ülkeden bahsederken kuzey ülkeleri olarak bahsedildiğine rastlamışızdır.

KUZEY KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Kuzeyin zıt anlamlısına geçmeden önce zıt anlamlı kelimelerle ilgili bazı kulları bilmemizde fayda var. Öncelikle, anlam bakımından birbirinin tam tersi durumları temsil eden kelimelere zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler dendiğini kavrayalım. Zıt anlamlı kelimeler konusunda sıkça karıştırılan konulardan biri her kelimenin eş anlamlısı olmadığı gibi her kelimesinin bir zıt anlamlısının da olmayabileceğidir.

Kelimelerin olumsuz anlamlarını belirtmek için olumsuzluk ekiyle o kelimeden türetilen kelimeler o kelimenin olumsuz anlamlısıdır, zıt anlamlısı değil. Örneğin kirlenmek kelimesinin olumsuzu olan kirlenmemek kelimesi o kelimenin zıt anlamlısı değildir. Kirlenmek sözcüğünün zıt anlamlısı ancak temizlenmek olabilir. Bu duruma genelde fiillerde rastlanır.

Tüm bunların ardından kuzeyin zıt anlamlısının güney olduğunu söyleyebiliriz. Kuzeyin anlam bakımından tam tersini simgeleyen kelime güney kelimesidir.

KUZEY ZIT ANLAMLISI GÜNEY KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kuzey kelimesinin zıt anlamlısı olan güney kelimesinin anlamına bakmak için de sözlüğe gidelim. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde güney kelimesi "Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı" olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca tıpkı kuzey sözcüğünde olduğu gibi güney sözcüğünün de coğrafi ve siyasi metinlerde karşımıza çıkan yan anlamları bulunmaktadır. Ekvator çizgisinin altında kalan kutup noktasına yakın olan ülkelerin güney ülkeleri olarak tanımlanması da bu duruma örnektir.

Zıt anlamlı kelimelerle ilgili önemli detaylardan biri de zıt anlamlı kelimelerin aynı anlam grubundan olmak zorunda olduğudur. Yani bir kelime cümle içinde gerçek anlamıyla kullanıldıysa onun zıt anlamlısı da ancak gerçek anlamlı , eğer mecaz anlamıyla kullanıldıysa onun zıt anlamlısı da mecaz anlamlı olmalıdır.