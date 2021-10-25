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Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:17 Son Güncelleme: 25.10.2021 09:17

KYK Açılımı Nedir? KYK Ne Demek, Neyin Kısaltması?

KYK Açılımı Nedir? KYK Ne Demek, Neyin Kısaltması?

Öğrencilerin üniversiteye adım atmalarının ardından barınma konusu ortaya çıkmaktadır. Özellikle yaşadığı şehrin dışına üniversite okumaya gidenler için yurt konusu önemli bir durumdur. Tam da bu noktada KYK yurtları, öğrencilere üniversite eğitim dönemlerinde yerleşebilecekleri bir yurt imkânı sağlamaktadır. KYK hakkında merak edilenler…

1961'de üniversite öğrencilerine hizmet vermek amacıyla kurulan KYK, günümüzde birçok öğrenciye burs, barınma ve beslenme desteği sağlamaktadır. Son yıllarda başvuru ve duyurularını internet sitesi üzerinde gerçekleştirmektedir. Bu siteden öğrenciler yurt ve burs başvurularının takibini yapmakta ve yurtlara yerleşemeyen öğrenciler sıra takibi yapmaktadır.

KYK AÇILIMI NEDİR?

Birçok kısaltma gibi KYK da çokça karşılaşılan kısaltmalar arasında yer almaktadır. Özellikle son aylarda üniversitelerin açılmasıyla birlikte KYK ile ilgili internet üzerinden yapılan arama sayıları artmış durumdadır. Bu nedenle KYK açılımı da merak konusu olmaktadır. KYK açılımı; Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu şeklindedir.

KYK NE DEMEK?

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), daha çok KYK bursu ile gündeme gelmektedir. KYK bursu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına yapılan ve normal öğrenim süresi boyunca verilen borç paradır. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) denilince akla ilk gelen her ne kadar KYK bursu olsa da KYK yurtları da oldukça bilinmektedir. Özel yurtlara nazaran çok daha uygun fiyat ve devlet desteğiyle birlikte üniversite öğrencilerinin girmek için can atıp sırada bekledikleri yurtlardır. Devlet çatısı altında açılan Kredi ve Yurtlar Kurumu kısaca KYK, çalışanları da memur statüsünde yer almaktadır.

KYK GÖREVLERİ NELERDİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

  • Yurt ihtiyaçlarını belirleyip eksik görülen her türlü ihtiyacı temin etmek.
  • Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yurt sahalarında gerekli düzenlemeler yapmak.
  • Yurtlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve kayıt işlerinin yürütülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçmek.
  • Yurt hizmetleri standartlarını belirlemek ve güncel ücret tarifelerini uygulamak.
  • Öğrencilerin beslenme faaliyetlerinin esaslarını belirleyerek gerekli tedbirlerin uygulamak.
  • Yurt dışında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının burs, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak.
  • Bakan tarafından verilen ve kanunda yer verilen görevleri yerine getirmek.

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KYK Açılımı Nedir? KYK Ne Demek, Neyin Kısaltması?
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