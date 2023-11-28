KYK burs ödemeleri başladı

Kredive Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği haberi duyurdu. Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, paralarını dün itibarıyla almaya başladı. Yapılan açıklamada, "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!'" denildi. TC Kimlik Numarası'nın son hanesi 0 ve 2 olanlara burs ya da kredileri dün yatırıldı. 4 ve 6 olanlara ise bugün, 8 olanlara da yarın yatırılacak.Ödemeler 2023 burs ve kredi miktarları baz alınarak yapılacağı için lisans öğrencilerine 1250 TL, yükseklisans öğrencilerine 2 bin 500 TL, doktora öğrencilerine ise 3 bin 750 TL üzerinden 2 aylık olacak şekilde yapılacak. Burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2 bin TL, yüksek lisans için 4 bin TL, doktora öğrencileri için ise 6 bin TL olarak ödenecek.