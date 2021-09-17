KYK yurt değiştirilir mi? KYK yurt değişikliği nasıl yapılır? KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi

Her yıl milyonlarca öğrencinin konakladığı KYK yurtlarına başvuruların sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazandığı yurdun okuluna uzak olduğu gerekçesiyle değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, KYK yurt değiştirilir mi, yurt değişikliği nasıl yapılır gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca başvuru sürecinde hatalı bilgi veren öğrenciler bu bilgilerin nasıl güncelleneceğini de merak ediyor. İşte KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi.
KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?
Özellikle büyük şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, okulundan uzak bir lokasyonda yer alan yurda düşmeleri halinde bu yurdu değiştirip değiştiremeyeceklerini merak ediyor. Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda bir okula giden öğrenci, Anadolu Yakası'nda çıkan yurdunu nasıl değiştireceğini öğrenmek istiyor. Bu konuyla ilgili izlenecek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu açıkladı.
KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Şehriniz de bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Geçmek istediğiniz 3 yurdu sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilirsiniz. Ne kadar önce dilekçenizi erken verirseniz geçişiniz o kadar kolaylaşabilir. Ancak bunun için tercih edilen yurtlarda boş oda olması gerekmektedir.
YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERİLİRSE NE YAPILIR?
Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası "Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.
Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek "Yanlış Beyan" dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.