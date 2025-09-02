KYK yurt kapasitesi 1 milyona ulaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları başlarken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için de başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 6 Eylül'e kadar yapılabilecek. KYK yurtlarının kapasitesini ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı. Bak, yurtların yatak kapasitesinin 1 milyona ulaştığını söyledi. Bak "Türkiye Avrupa'nın en yaygın ve kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir" dedi. 2002 yılında sadece 182 bin 258 yatak kapasitesinde 190 yurt olduğunu belirten Bak bugün ise bu sayının 81 il 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde olmak üzere toplam 877'ye çıktığı bilgisini verdi. Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdundaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde yurt başvuru sürecine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Bak "Son 2 yılda başvuru yapan öğrencimizin 98'ini yurtlarımız yerleştiriyoruz. Bu yıl da hedefimiz talep edilen tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir" dedi. Öte yandan Bakan Bak, yurtların yanında öğrencilere sağlanan burs ve beslenme desteğinin de sürdüğünü bu kapsamda 2024 yılında öğrencilere 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdiklerini ifade etti.