Kyzikos Antik Kenti Nerede? Kyzikos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kyzikos Antik Kenti nerede diyen turistler için bu lokasyon oldukça dikkat çekicidir. Kentin ihtişamlı yapıları, her ne kadar tahrip olmuşsa da parçaları bugün hala varlığını korumaya devam etmektedir. Dolionlar tarafından kurulan Kyzikos, geçmişten bu yana birçok şiddetli çarpışmaya şahit olmuştur. Buna tanıklık etmek isteyenler, Kyzikos Antik Kenti'ne nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi, hangi şehirde ve hangi medeniyete ait araştırmalıdır.

Kyzikos Antik Kenti Nerededir?

Tarihte Miletos göçmenlerine ev sahipliği yapan Kyzikos Antik Kenti, Marmara Denizi'nin güney kesimindeki Kapıdağ Yarımadası'nda bulunur. Günümüzde Balıkesir'e bağlı olan Erdek ilçesi sınırları içindedir. Antik dönemde "Arktonnesos" adıyla anılan bu bölge, konumu nedeniyle tarih boyunca ilgi odağı olmayı başarmıştır. Kyzikos, M. Ö. 600 yılında Dolionlar tarafından kurulmuştur. Onlar aslında Thessalia göçmenleridir. Kentin adı ise Argonautlar efsanesine dayanır. Kral Kyzikos'tan esinlenilerek bu isim verilmiştir. M. Ö. 334-330 yılları arasında Kyzikos Antik Kenti, mimari ve sanat alanında çok önemli bir merkez haline gelmiştir. Roma ve Helenistik dönemin en güzel eserlerine ev sahipliği yapmıştır. O dönemlere ait birçok tarihi kalıntıların parçaları, bugün hala sergilenmekte ve ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Kyzikos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'ne gitmek için öncelikle Bandırma'ya varmak gerekir. Ancak şehir dışından gelen turistler için ilk durak noktası, Balıkesir il merkezidir. Uçak, otobüs, özel araç veya feribotla bu şehre geldikten sonra Bandırma ve Erdek'e giden toplu taşıma araçlarına binilmelidir. Özel aracıyla seyahat edenler ise Balıkesir merkezinden yola çıkmalı ve Erdek tabelalarını takip etmelidir. Kyzikos Antik Kenti'ne ulaşmak için ilk olarak Bandırma'ya gidilmeli ve buradaki minibüsler ile Erdek'e geçiş yapılmalıdır.