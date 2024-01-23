L Beden Kaç Numara? Kadın Ve Erkek Large Hangi Beden Ve Kaç Kiloya Karşılık Gelir?

L beden ölçüsünde bir kadın ve bir erkeğin numara olarak kıyafetleri aynı değildir. Aynı zamanda bu beden yapısı hesaplanırken boy ve kilo oranı da dikkate alınmalıdır. L bedende olduğunuzu düşünüyorsanız iç bacak, basen, bel ve omuz gibi kısımları da ölçmeniz gerekebilir. Kadın ve erkek Large hangi beden ve kaç kilo sorusunun yanıtını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

L Beden Kaç Numara?

L beden numarası konusunda tek bir numaradan bahsetmek mümkün değildir. Erkeklerde bu numara 52, kadınlarda ise 40'tır. Bu beden yapısı Avrupa standartlarına göre ise 34 numarasına denk gelmektedir.

L Kaç Beden ve Kaç Kilo?

L beden ölçüsünün hangi kiloya denk geldiğini bilebilmek için de boy oranlarını dikkate almak gerekir. Kişiler şu boy ve kilo karşılaştırmalarını yapabilirler:

1,70 boy, 65- 70 kilo L beden

1,65 boy, 60- 65 kilo L beden

1,60 boy, 55- 60 kilo L beden

Ölçüleridir.

L Beden Ölçüleri

L beden ölçüleri çok merak edilen ölçüler arasında yer alır. orta bedenlerden birisi olan large bedeni kolay kıyafet bulunabilen bir bedendir. Uluslararası standartlar ile Türkiye beden ölçülerinde farklı numaralarla gösterilir.

L Beden Kaç Numara Erkek ve Kadın

L beden erkeklerde ve kadınlarda farklı olan bir beden türüdür. Bu beden türünde en çok dikkati çeken boy oranlarına göre farklı kilolarla ifade ediliyor olmasıdır. L beden erkeklerde 52 ve kadınlarda 40 olan bedendir.