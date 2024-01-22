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Giriş Tarihi: 22.1.2024 16:21 Son Güncelleme: 22.1.2024 16:21

L İle Şehir ve Ülkeler - L Harfi İle Başlayan Şehir, İlçe ve İl İsimleri

Alfabenin 15. sırasındaki L harfi dilimizde sık kullanılan bir harf olmasına karşın baş harfi L ile başlayan şehir ismi ülkemizde yok lakin dünyanın birçok ülkesinde L harfi ile başlayan şehirler mevcut. Bu şehirleri öğrenmek hem genel kültürümüzü zenginleştirmek adına ve bulmacalarda, sınavlarda kolaylık adına fayda sağlayacaktır.

L İle Şehir ve Ülkeler - L Harfi İle Başlayan Şehir, İlçe ve İl İsimleri

Şehir isimlerinin hepsini aklımızda tutmamız zor elbette ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenilmesi akılda kalıcılığını arttırır şüphesiz. L harfi ile başlayan şehir ismi var mı? L ile başlayan şehir isimleri neler? Bu soruların cevaplarını sizler için derleyip bir araya getirdik. İşte L ile başlayan şehir ve iller...

L Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri

L harfi ile başlayan şehir isimleri bulmak istenildiğinde genelde hafızalara Londra, Lizbon gibi şehir isimleri gelir.

L ile başlayan şehir isimleri bunlarda sınırlı değildir, dünya genelinde birçok ülkede baş harfi L ile başlayan şehir ismi vardır. Bu şehir isimlerini şöyle listeleyebiliriz;

  • Lakselv ( Norveç)
  • Las Canas ( Kosta Rika )
  • Lausanne ( İsviçre )
  • Londra ( İngiltere )
  • Lizbon ( Portekiz )
  • Las Vegas ( Amerika )
  • La Rochelle ( Fransa )
  • La Pedrera ( Kolombiya )
  • Lajes ( Portekiz )
  • Lanzhou ( Çin )
  • Laarbruch ( Almanya )
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L İle Şehir ve Ülkeler - L Harfi İle Başlayan Şehir, İlçe ve İl İsimleri
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