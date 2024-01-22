L İle Şehir ve Ülkeler - L Harfi İle Başlayan Şehir, İlçe ve İl İsimleri

Şehir isimlerinin hepsini aklımızda tutmamız zor elbette ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenilmesi akılda kalıcılığını arttırır şüphesiz. L harfi ile başlayan şehir ismi var mı? L ile başlayan şehir isimleri neler? Bu soruların cevaplarını sizler için derleyip bir araya getirdik. İşte L ile başlayan şehir ve iller...

L Harfi İle Başlayan Şehir İsimleri

L harfi ile başlayan şehir isimleri bulmak istenildiğinde genelde hafızalara Londra, Lizbon gibi şehir isimleri gelir.

L ile başlayan şehir isimleri bunlarda sınırlı değildir, dünya genelinde birçok ülkede baş harfi L ile başlayan şehir ismi vardır. Bu şehir isimlerini şöyle listeleyebiliriz;