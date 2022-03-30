L İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? L Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Genel kültür sorularında sıkça karşınıza çıkan ya da çocuklarınızla eğlenceli aktivitelerde kullanabileceğiniz l ile başlayan bitki ismi üzerine derlediğimiz içeriğimizde yine bu harfle başlayan meyve, sebze ve çiçek isimlerine de yer verdik. Özellikle de isim, şehir gibi klasik kelime üretme oyunlarında işinize yarayacak listemizi farklı harflerle devam ettirerek eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Hele ki çocuklarınızda eğlenceli olduğu kadar eğitici bir aktivite arıyorsanız bu içeriğimiz tam da sizlere göre.
L ile Başlayan Bitki İsmi Var Mı?
L ile başlayan bitki ismi genellikle çocuklarınızın ödevleri, bulmacalar ya da kelime oyunlarında karşılaşabileceğiniz isimlerdendir. En bilindikleri listemizin üst kısımlarında yer vereceğimiz bu l harfi ile bitki isimleri şu şekildedir:
- Limon,
- Lahana,
- Labada,
- Lilyum,
- Lavanta,
- Ladin,
- Limon otu,
- Loğusa otu,
- Lotus,
- Lale,
- Latin Çiçeği,
- Leylak Çiçeği.
Daha Önce Duymadığınız L ile Başlayan Bitki İsimleri
L ile bitki isimlerini baz alarak hazırladığımız içeriğimizde daha önce hiç duymadığınız ya da anımsayamadığınız değişik bitki türlerine de yer veriyoruz. Buna göre ne işe yaradığıyla birlikte aktardığımız l ile başlayan bitki ismi listemiz şu şekildedir:
- Latanya; Latan palmiyesi ismiyle de anılır. Çiçekli bir bitki türüdür ve iltihaplanmalar için kullanılır.
- Laminarya; Bir tür deniz bitkisidir. Bir yosun çeşidi olan bitki tıp alanında da kullanılır.
- Lastik ağacı; Ağaç formundaki bitkilerden biridir. Kauçuk elde etmek için kullanılır.
- Liken; Farklı türleri bulunan bir bitki türüdür. Genellikle kayaların üzerinde kendiliğinde yetişen bitkilerdir.
- Liana; Bir tür sarmaşık olan bu bitki Nemli ormanlarda yetişen bitki ağaçların en uç noktasına kadar sarmalayarak ilerler. Başta maymun ve lemurlar olmak üzere ağaçlarda yaşayan hayvanlar için önemlidir.
- Laden; Yaprakları yapışkanlı olan ve beyaz, pembe renklerde çiçekleri bulunan bir bitki türüdür. Kendi arasında farklı türlere ayrılsa da genellikle yangınla yok olan ormanlık alanlarda çalı şeklinde görülür.
- Loğusa otu; Farklı isimlerle anılsa da hemen hemen çoğu iklimlerde yetişebilen bir bitki türüdür. 500'den farklı çeşidi bulunur. Yeni doğmuş kadınlara yüzyıllarca içirilen bir ot olduğu için bu isimle anılır.
- Limon otu; Naneyi andıran limon otu yaz aylarında beyaz çiçekler açar. Arıların bal yapmak için sıklıkla tercih ettiği limon otu 70 – 150 cm uzunluğunda olabilir.
- Lobelya; Lobeliler ismiyle anılan bu bitki çiçek açan bitki türleri arasında yer alırken 415 türü vardır. Alternatif tıpta sıkça kullanılır.