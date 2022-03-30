L İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı? L Harfiyle Başlayan Bitki İsimleri

Genel kültür sorularında sıkça karşınıza çıkan ya da çocuklarınızla eğlenceli aktivitelerde kullanabileceğiniz l ile başlayan bitki ismi üzerine derlediğimiz içeriğimizde yine bu harfle başlayan meyve, sebze ve çiçek isimlerine de yer verdik. Özellikle de isim, şehir gibi klasik kelime üretme oyunlarında işinize yarayacak listemizi farklı harflerle devam ettirerek eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. Hele ki çocuklarınızda eğlenceli olduğu kadar eğitici bir aktivite arıyorsanız bu içeriğimiz tam da sizlere göre.

L ile Başlayan Bitki İsmi Var Mı?

L ile başlayan bitki ismi genellikle çocuklarınızın ödevleri, bulmacalar ya da kelime oyunlarında karşılaşabileceğiniz isimlerdendir. En bilindikleri listemizin üst kısımlarında yer vereceğimiz bu l harfi ile bitki isimleri şu şekildedir:

Limon,

Lahana,

Labada,

Lilyum,

Lavanta,

Ladin,

Limon otu,

Loğusa otu,

Lotus,

Lale,

Latin Çiçeği,

Leylak Çiçeği.

Daha Önce Duymadığınız L ile Başlayan Bitki İsimleri

L ile bitki isimlerini baz alarak hazırladığımız içeriğimizde daha önce hiç duymadığınız ya da anımsayamadığınız değişik bitki türlerine de yer veriyoruz. Buna göre ne işe yaradığıyla birlikte aktardığımız l ile başlayan bitki ismi listemiz şu şekildedir: