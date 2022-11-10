L İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce L Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

L ile başlayan kelimeler nelerdir yanıtı için birçok kelime grubu sunulabilir. Çok sık kullanılan kelimeler yanında günlük konuşma dilinde fazla kullanılmayan kelimelerden de bahsedilebilir. L ile başlayan İngilizce kelimeler oldukça yaygın olarak karşınıza çıkarken 5 harf içerenlerini hatırlamak zaman alabilecek bir durumdur. Türkçe ve İngilizce L harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler arasında bulunan tüm seçenekleri yazımızda sizler için paylaştık.

L ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

L ile başlayan kelimeler arasında harf sayısı fazla olan birçok kelime bulunur. Bu kelimelerin her biri farklı cümlelerde hayat bulur. Günlük konuşma dilinin önemli kelimelerinden biri olduğundan her birinin lügatte yer alması da önemli noktalar arasında yer alır. L ile başlayan kelimeler içerisinde birçok seçenek bulunur. En önemlileri arasında şunlar yer alır:

Lahana

Laktoz

Lambri

Lavabo

Lekeli

Leopar

Lezzet

Lojman

Kelimeleri son derece sık kullanılan kelimelerdir. Bunlar içerisinde kendinizi ifade edilmesine yarayacak birçok kelimeyi seçerek cümlede kullanmak mümkündür.

L ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

L ile başlayan birçok kelime türü bulunur. Ancak kelime oyunu oynarken bu kelimelerin harf sayısına dikkat etmek gerekir. Bazen 5 harfli bir kelime yazılması istenebilir. 5 harfli L ile başlayan kelime sayısı son derece fazladır. 5 harf içeren ve L harfi ile başlayan en bilinen kelimeler arasında ise şunlar yer alır:

Laçka

Lağım

Lamba

Lanet

Latin

Lavaş

Lazer

Likit

Lisan

Kelimeleri birçok farklı alanda karşınıza çıkabilecek kelimelerdir. Çok fazla kullanılan bu kelimeler iş ve özel hayatın içinde ifade gücünüzü kullanabilmeniz açısından önem taşır.

L Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler

L harfi yalnızca Türkçe için değil tüm diller için geçerli olan bir harftir. Bu nedenle de hangi dili öğrenirseniz öğrenin mutlaka L harfi ile başlayan kelimeler de bilmek gerekir. Birçok dilde olduğu gibi İngilizce dilinde de L harfi ile başlayan kelimeler belirli bir kelime sayısına sahiptir. Bu kelimeler arasına şunlar öne çıkanlardır:

Love

Long

Live

Lunch

Lap

Lustre

Lung

Lodge

Kelimeleri İngilizcede çok fazla kullanılan kelimelerdir. Birçok sözlükte yer alan bu kelimeler günlük konuşma dilinde ifadeyi güçlendirmek adına önem taşır.