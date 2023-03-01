L Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar? L Tipi Cezaevi Nedir, Özellikleri Neler, Kimler Yatar?

L tipi cezaevi nedir, sorusuna eski cezaevlerinin yerlerine inşa edilen kapalı cezaevi olduğu yanıtını verebiliriz. L Tipi kapalı cezaevi kaç kişilik, dediğimiz zaman bu ceza evlerinin farklı farklı kapasiteleri olduğunu görürüz. L Tipi cezaevi hangi suçları kapsar, sorusuna tecavüz ve terör suçları yanıtını verebiliriz. Kimler yatar, sorusuna da tecavüz ve terör suçundan hüküm giyenlerin yatacağı yanıtını verebiliriz. L Tipi cezaevi görüşe kimler girebilir, sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

L Tipi Cezaevi Nedir?

Cezaevi, çeşitli suçlardan hüküm giyen kişilerin verilen cezaya göre ceza süresince içine kapatıldıkları, özel olarak bu iş için yapılmış olan yapılara denir. Cezaevlerinin birçok çeşidi vardır. Bunlardan biri de L tipi cezaevidir. L tipi cezaevi, Türkiye'de büyük şehirlerdeki eski cezaevlerinin yerlerine inşa edilen kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Türkiye'de toplam 22 tane L Tipi Cezaevi bulunur. Bunlar:

Ağrı

Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ankara

Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Antalya

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Bolu

Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

İstanbul

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Eski adıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu)

Marmara 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 7 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Marmara 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

L Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

L tipi cezaevinde yatan mahkûmların suçları, terör suçunu, cinsel taciz ve tecavüz suçunu, bebek ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu kapsar. Bunun yanı sıra ağır suçlara karışmış yabancı ülke vatandaşlarını da kapsar.

L Tipi Cezaevi Özellikleri Neler?

L Tipi cezaevlerinde 3 ve 4 kişilik oda ve 40 adet tek kişilik oda düzeni bulunmaktadır. Bireysel oda olarak adlandırılmakta olan hücrelerin ise 10 metrekare olduğu bilinmektedir. Cezaevinin girişleri belirli saatler ile ayarlanmıştır. Bunun yanı sıra kamera sisteminin de mevcut olduğu bilinmektedir. Mahkûmların yakınları ile yaptıkları görüş günleri ve saatleri ise idare tarafından yapılmaktadır. Sadece belirli günlerde cezaevinden bulunmakta olan ankesörlü telefon aracılığı ile arama yapılabilmektedir.

L Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

L Tipi Cezaevinde yatan mahkûmların suçları şu şekildedir:

Terör suçuna karışmış, teröre yardım eden mahkûmlar

Ağır cezalara karışmış yabancı ülke vatandaşları

Cinsel taciz ve tecavüz suçuna karışmış olanlar

Bebek ve çocuklara yönelik taciz suçuna karışmış olanlar

Bu suçlardan hüküm giyen mahkûmlar L Tipi Cezaevinde yatar.