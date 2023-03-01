L Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar? L Tipi Cezaevi Nedir, Özellikleri Neler, Kimler Yatar?

L tipi cezaevi nedir, sorusuna eski cezaevlerinin yerlerine inşa edilen kapalı cezaevi olduğu yanıtını verebiliriz. L Tipi kapalı cezaevi kaç kişilik, dediğimiz zaman bu ceza evlerinin farklı farklı kapasiteleri olduğunu görürüz. L Tipi cezaevi hangi suçları kapsar, sorusuna tecavüz ve terör suçları yanıtını verebiliriz. Kimler yatar, sorusuna da tecavüz ve terör suçundan hüküm giyenlerin yatacağı yanıtını verebiliriz. L Tipi cezaevi görüşe kimler girebilir, sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Cezaevi, çeşitli suçlardan hüküm giyen kişilerin verilen cezaya göre ceza süresince içine kapatıldıkları, özel olarak bu iş için yapılmış olan yapılara denir. Cezaevlerinin birçok çeşidi vardır. Bunlardan biri de L tipi cezaevidir. L tipi cezaevi, Türkiye'de büyük şehirlerdeki eski cezaevlerinin yerlerine inşa edilen kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Türkiye'de toplam 22 tane L Tipi Cezaevi bulunur. Bunlar:
L tipi cezaevinde yatan mahkûmların suçları, terör suçunu, cinsel taciz ve tecavüz suçunu, bebek ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu kapsar. Bunun yanı sıra ağır suçlara karışmış yabancı ülke vatandaşlarını da kapsar.
L Tipi cezaevlerinde 3 ve 4 kişilik oda ve 40 adet tek kişilik oda düzeni bulunmaktadır. Bireysel oda olarak adlandırılmakta olan hücrelerin ise 10 metrekare olduğu bilinmektedir. Cezaevinin girişleri belirli saatler ile ayarlanmıştır. Bunun yanı sıra kamera sisteminin de mevcut olduğu bilinmektedir. Mahkûmların yakınları ile yaptıkları görüş günleri ve saatleri ise idare tarafından yapılmaktadır. Sadece belirli günlerde cezaevinden bulunmakta olan ankesörlü telefon aracılığı ile arama yapılabilmektedir.
L Tipi Cezaevinde yatan mahkûmların suçları şu şekildedir:
Bu suçlardan hüküm giyen mahkûmlar L Tipi Cezaevinde yatar.