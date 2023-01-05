La-Edri Kimdir? Edebiyatta Şiirlerin Altında Yazan La Edri Ne Demek, Anlamı Ne?

La-Edri kimdir tartışması günümüzde oldukça popüler bir konudur. Birçok kişi La Edri'nin bir kişi olduğunu düşünse de bu durum büyük bir yanılgıdır. Sosyal medyada sıklıkla dolanan La Edri sözleri genelde bu isimde bir kişi tarafından söylenmiş olarak kabul edilse de aslında durum sanıldığından çok farklıdır. Bu nedenle de edebiyatta şiirlerin altında yazan La Edri ne demek, anlamı ne sorularının yanıtlarını haberimizin devamında paylaştık.

La- Edri Kimdir?

Sosyal medya birçok farklı sözün paylaşıldığı son derece aktif alanlardan biridir. Buralarda paylaşılan sözler eğer birilerine ait ise mutlaka sözlerin sahiplerinin adının da paylaşılması gerekir. Ancak bazı sözlerin söyleyeni ya da yazanı bilinmediğinden bu konuda net bilgi sahibi olmak mümkün olmaz. Özellikle bazı sözlerin altında geçen La Edri ismi de bu anlamda merak uyandıran konular arasında yer alır.

La Edri genelde bir kişi olarak bilinir. Sözlerin altında geçen La Edri aslında gerçek bir kişi değil, aksine yalnızca sözün kim tarafından yazıldığının bilinmediğini belirten bir kelimedir. Arap edebiyatında yazanı belli olmayan eserlerin sonuna yazılan bir kelimedir.

Edebiyatta Sözlerin Altında Yazan La Edri Anlamı

Edebiyatta sözlerin altında sözün yazarının adının bulunması hem incelik hem de bir paylaşım kuralı sayılır. Eğer sözleri yazan ya da söyleyen kişi bilinmiyor ise altına La Edri notu düşülür. Bu da o sözün kim tarafından söylendiği bilinmeyen anlamı taşır.

Birçok kişi La Edri'nin gerçek bir şair ya da yazar olduğunu düşünse de bu durum çok ciddi bir yanılgıdır. La Edri yalnızca yazarı bilinmeyen anlamına gelmektedir. Arapça bir sözdür ve sözlük anlamı da 'bilinmeyen' demektir.