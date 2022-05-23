La Tahzen İnnallahe Meana Ne Demek? La Tahzen İnnallahe Meana Anlamı Nedir, Nasıl Yazılır?

Müslümanların en çok söylediği cümlelerden biri olan La Tahzen İnnallahe Meana ne demek? Bu kadar içten söylenen ve hayırlara vesile olan bir cümlenin anlamı elbette ki duyan herkes tarafından merak edilmektedir. Peki ya La Tahzen İnnallahe Meana anlamı nedir, nasıl yazılır?

La Tahzen İnnallahe Meana

"La Tahzen İnnalahe Meana" cümlesi Allah'ın kullarıyla birlikte olduğunu hatırlatmak, kulların karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmamalarını nasihat etmek için oldukça kıymetli ve anlamlı bir cümledir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Medineye hicret ettiği vakit sevr mağarasında bulundukları esnada yanında bulunan yoldaşı Hz. Ebubekir'e dönerek "La Tahzen İnnallahe Meana" demiştir.

La Tahzen İnnallahe Meana Ne Demek?

Arapça bir cümle olan La Tahzen İnnallahe Meana cümlesi Türkçe'de "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" anlamını taşımaktadır. Bu cümle Allah'ın kulları arasında zor zamanlarda, içinden çıkılamayacak gibi olaylar yaşandığında söylemektedir.

Gönül ferahlatıcı etkisi oldukça yüksek olan "La Tahzen İnnallahe Meana" cümlesini Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) zor bir zamanında söylemiştir ve Müslümanlar da aynı şekilde zor bir durumla karşılaşıp da yalnız hissettiklerinde "üzülme, Allah bizimle beraberdir" cümlesini söyleyerek yalnız olmadıklarını ve Allah'ın varlığıyla her şeyin üstesinden gelebileceklerini hatırlarlar.

La Tahzen İnnallahe Meana Arapça Anlamı

'La Tahzen' Arapça bir kelime olarak Türkçe'de "üzülme" anlamına gelir. 'La Tahzen' üzülme manasına geldiği gibi 'İnnalahe Meana" da "Allah bizimle" anlamına gelir. İki kelimenin birleşimi de "La Tahzen İnnallahe Meana" olarak Türkçede "üzülme, Allah bizimledir" anlamını taşır.

La Tahzen İnnallahe kelimesi Arapça olmasına karşın tüm İslam alemi tarafından sıklıkla söylenen, özel bir sözdür. Allah'a inancı olan ve bu yönde hayırlı düşünmek isteyen herkes bu gönül ferahlatıcı cümleyi söyleyerek hem Allah'a kendini daha yakın hisseder, hem de bu dünyada Allah'ın yardımı ile atlatılmayacak sorunun olmadığını hatırlar.

İslamiyet'e inancı olan kişilerce her durumda söylenen La Tahzen İnnallahe Meana, bu yönüyle hayırlı ve güzel bir cümledir.