La ve Le İle Başlayan Kelimeler - Türkçe La ve Le İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede la ve le ile başlayan kelimeler içinde birçok Arapça ve Fransızca kökenli sözcükler yer alır. Genel kültürü artırmak için bunların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Hepsini ezberlemek mümkün olmasa da ara sıra göz gezdirmek akılda kalıcı olmasına yardımcı olabilir. Konuşma ve yazı dilini daha akıcı ve zengin bir hale getirmek isteyenler için Türkçe la ve le ile başlayan kelimeler listesi merak uyandırıcıdır.

La ile Başlayan Kelimeler Neler?

Kelimeler ve kavramlar, eğitim ve öğretimin temelini oluşturan unsurlardır. Anlama ve konuşma becerilerinin gelişebilmesi için yeni sözcükler öğrenmeye ihtiyaç vardır. Zengin olmayan bir kelime dağarcığı, bireyin eğitiminin yetersiz olduğu izlenimini yaratır. Kendini doğru bir biçimde ifade edebilmenin en etkili yolu da budur.

Türkçe, kelime çeşitliliği açısından son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Öte yandan, ne kadar çok yeni sözcük öğrenilirse dilimizden o ölçüde faydalanmak mümkündür. Bu, anadilin gelişmesine katkı sağlar, hızlı düşünebilmeyi ve cevap vermeyi kolaylaştırır. Türkçedeki sözcükler arasında, "-la" eki ile başlayanlar ise başta bulmaca çözenler olmak üzere birçok kişinin ilgilendiği bir husustur.

3 Harfliler

LAF

LAL

LAV

LAZ

4 Harfliler

LAİK

LALE

LAME

LAPA

5 Harfliler

LAÇKA

LADES

LAĞIM

LAGÜN

LAHZA

LAKAP

LAKİN

LAMBA

LANET

LARVA

LATİF

LATİN

LAVAŞ

LAYIK

6 Harfliler

LAHANA

LAKAYT

LAKTOZ

LASTİK

LATEKS

LATİFE

LAVABO

7 Harfliler

LAFAZAN

LAFLAMA

LAİKLİK

LAKERDA

LANGIRT

LANOLİN

LANSMAN

8 Harfliler

LABİRENT

LABORANT

LACİVERT

LAHMACUN

LAMİNANT

9 Harfliler

LAFÜGÜZAF

LATİLOKUM

10 Harfliler

LAFAZANLIK

LAĞIMCILIK

LAĞVEDİLME

Le ile Başlayan Kelimeler Neler?

Dilimizde, "-le" eki ile başlayan toplam 150'yi aşkın sözcük bulunur. Bunlardan bazıları ise aşağıda belirtildiği gibidir.

3 Harfliler

LEŞ

4 Harfliler

LEKE

LENF

LENS

5 Harfliler

LEGAL

LEĞEN

LEHÇE

LEMUR

LEVHA

LEVYE

LEZİZ

6 Harfliler

LEJYON

LEKELİ

LEOPAR

LEŞÇİL

LEVENT

LEVREK

LEYLAK

LEYLEK

LEZYON

LEZZET

7 Harfliler

LEBLEBİ

LEFKOŞA

LENFOMA

LETAFET

LETONCA

LETONYA

8 Harfliler

LEJYONER

LENFATİK

LEZZETLİ

9 Harfliler

LEBİDERYA

LETONYALI

LEZZETSİZ

10 Harfliler

LEGALLEŞME

LEHİMCİLİK

LEVHACILIK