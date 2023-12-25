La ve Le İle Başlayan Kelimeler - Türkçe La ve Le İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçede la ve le ile başlayan kelimeler içinde birçok Arapça ve Fransızca kökenli sözcükler yer alır. Genel kültürü artırmak için bunların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Hepsini ezberlemek mümkün olmasa da ara sıra göz gezdirmek akılda kalıcı olmasına yardımcı olabilir. Konuşma ve yazı dilini daha akıcı ve zengin bir hale getirmek isteyenler için Türkçe la ve le ile başlayan kelimeler listesi merak uyandırıcıdır.
Kelimeler ve kavramlar, eğitim ve öğretimin temelini oluşturan unsurlardır. Anlama ve konuşma becerilerinin gelişebilmesi için yeni sözcükler öğrenmeye ihtiyaç vardır. Zengin olmayan bir kelime dağarcığı, bireyin eğitiminin yetersiz olduğu izlenimini yaratır. Kendini doğru bir biçimde ifade edebilmenin en etkili yolu da budur.
Türkçe, kelime çeşitliliği açısından son derece geniş bir yelpazeye sahiptir. Öte yandan, ne kadar çok yeni sözcük öğrenilirse dilimizden o ölçüde faydalanmak mümkündür. Bu, anadilin gelişmesine katkı sağlar, hızlı düşünebilmeyi ve cevap vermeyi kolaylaştırır. Türkçedeki sözcükler arasında, "-la" eki ile başlayanlar ise başta bulmaca çözenler olmak üzere birçok kişinin ilgilendiği bir husustur.
LAF
LAL
LAV
LAZ
LAİK
LALE
LAME
LAPA
LAÇKA
LADES
LAĞIM
LAGÜN
LAHZA
LAKAP
LAKİN
LAMBA
LANET
LARVA
LATİF
LATİN
LAVAŞ
LAYIK
LAHANA
LAKAYT
LAKTOZ
LASTİK
LATEKS
LATİFE
LAVABO
LAFAZAN
LAFLAMA
LAİKLİK
LAKERDA
LANGIRT
LANOLİN
LANSMAN
LABİRENT
LABORANT
LACİVERT
LAHMACUN
LAMİNANT
LAFÜGÜZAF
LATİLOKUM
LAFAZANLIK
LAĞIMCILIK
LAĞVEDİLME
Dilimizde, "-le" eki ile başlayan toplam 150'yi aşkın sözcük bulunur. Bunlardan bazıları ise aşağıda belirtildiği gibidir.
LEŞ
LEKE
LENF
LENS
LEGAL
LEĞEN
LEHÇE
LEMUR
LEVHA
LEVYE
LEZİZ
LEJYON
LEKELİ
LEOPAR
LEŞÇİL
LEVENT
LEVREK
LEYLAK
LEYLEK
LEZYON
LEZZET
LEBLEBİ
LEFKOŞA
LENFOMA
LETAFET
LETONCA
LETONYA
LEJYONER
LENFATİK
LEZZETLİ
LEBİDERYA
LETONYALI
LEZZETSİZ
LEGALLEŞME
LEHİMCİLİK
LEVHACILIK