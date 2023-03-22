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Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:18 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:18

Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Laboratuar Mı?

Laboratuvar nasıl yazılır konusu Türkçemizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak isteyenlerin araştırdığı konulardan biridir. Birçok kişi bu sözcüğün doğru yazılışının laboratuar mı yoksa laboratuvar mı olduğu konusunda tereddüt yaşamaktadır. Peki, laboratuvar nasıl yazılır? TDK açıklaması ile doğru yazılışı laboratuar mı? Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Laboratuar Mı?

Laboratuvar sözcüğü yazım bakımından en sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Pek çok kişi laboratuvar nasıl yazılır diye merak etmektedir. Kelimelerin doğru yazımı özellikle yazılı iletişimlerde büyük bir önem taşımaktadır. Bu yazımızda sizler için laboratuvar nasıl yazılır, TDK açıklaması ile doğru yazılışı laboratuar mı gibi sorularının yanıtlarına yer verdik.

Laboratuvar Nasıl Yazılır?

Laboratuvar sözcüğü Fransızca kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçemizde yazım şekli bakımından ek çok karıştırılan kelimelerden biridir. Özellikle yazışmalarda dilbilgisi kurallarına uyulması gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna göre laboratuvar sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Laboratuvar – doğru kullanım
  • Laboratuar – yanlış kullanım

Laboratuvar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçemizde yer alan sözcüklerin manalarının bilinerek kullanılması önemlidir. Türk Dil Kurumuna göre laboratuvar kelimesinin iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • Ayrıştırma, birleştirme aracılığıyla bir neticeye varmak ya da teşhis koymak için farklı araçlar kullanılarak fizik, kimya, tıp, eczacılık gibi bilim dallarıyla alakalı araştırmaların, deneylerin yapıldığı yer.
  • Dil laboratuvarı.

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Laboratuar Mı?

Günlük konuşma dilinde laboratuvar sözcüğünün nasıl kullanıldığının pek bir önemi yoktur. Ancak yazışma dilinde bu sözcüğün yazımına dikkat edilmesi gerekmektedir. TDK'ya göre laboratuar sözcüğünün doğru yazılışı "laboratuvar" şeklinde açıklanmıştır. Bu sözcüğün "laboratuar" şeklindeki yazımı yanlıştır.

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Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Laboratuar Mı?
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