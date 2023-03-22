Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Laboratuar Mı?

Laboratuvar sözcüğü yazım bakımından en sık karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Pek çok kişi laboratuvar nasıl yazılır diye merak etmektedir. Kelimelerin doğru yazımı özellikle yazılı iletişimlerde büyük bir önem taşımaktadır. Bu yazımızda sizler için laboratuvar nasıl yazılır, TDK açıklaması ile doğru yazılışı laboratuar mı gibi sorularının yanıtlarına yer verdik.

Laboratuvar Nasıl Yazılır?

Laboratuvar sözcüğü Fransızca kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçemizde yazım şekli bakımından ek çok karıştırılan kelimelerden biridir. Özellikle yazışmalarda dilbilgisi kurallarına uyulması gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna göre laboratuvar sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Laboratuvar – doğru kullanım

Laboratuar – yanlış kullanım

Laboratuvar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçemizde yer alan sözcüklerin manalarının bilinerek kullanılması önemlidir. Türk Dil Kurumuna göre laboratuvar kelimesinin iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

Ayrıştırma, birleştirme aracılığıyla bir neticeye varmak ya da teşhis koymak için farklı araçlar kullanılarak fizik, kimya, tıp, eczacılık gibi bilim dallarıyla alakalı araştırmaların, deneylerin yapıldığı yer.

Dil laboratuvarı.

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Laboratuar Mı?

Günlük konuşma dilinde laboratuvar sözcüğünün nasıl kullanıldığının pek bir önemi yoktur. Ancak yazışma dilinde bu sözcüğün yazımına dikkat edilmesi gerekmektedir. TDK'ya göre laboratuar sözcüğünün doğru yazılışı "laboratuvar" şeklinde açıklanmıştır. Bu sözcüğün "laboratuar" şeklindeki yazımı yanlıştır.