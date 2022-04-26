Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Laboratuvar Mı Laboratuar Mı?
Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:48 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:48

Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Laboratuvar Mı Laboratuar Mı?

Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Laboratuvar Mı Laboratuar Mı?

Düzgün bir Türkçe kullanmanın sırlarından birisi de kelimeleri yazım kurallarına uygun ve düzgün kullanmaktır. Kelimeleri telaffuz etmek ne kadar gerekli ise, yine o kelimeleri doğru biçimde yazıya dökmek o kadar önemlidir. Dilimizde kullanılan bazı kelimelerin doğru yazılışı hakkında bilgi karmaşası olabilmektedir. Kelimelerin doğru yazılışı hakkında en net bilgi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde mevcuttur. Laboratuvar kelimesi de yazılırken sıklıkla hata yapılan kelimelerden birisidir. Laboratuvar nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı laboratuvar mı laboratuar mı? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Laboratuvar kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş, sıklıkla kullanılan bir terimdir. Laboratuvar kelimesi TDK sözlüklerinde karşılığı 'ayrışma ve birleştirme işlemleriyle teşhis koymak yahut sonuca ulaşmak için türlü araç yardımı ile tıp, eczacılık, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarıyla ilgili incelemelerin, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer' olarak geçer. Bazen telaffuz edilirken bazen de yazılırken hataya düşülen kelimelerden birisi olan laboratuvar kelimesi nasıl yazılır? İşte detaylar...

Laboratuvar Nasıl Yazılır?

Yazılışının doğrusu sıklıkla araştırılan laboratuvar kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı 'laboratuvar' şeklindedir. Laboratuar ya da labaratuvar yazım şekli yanlış ve yazım kurallarına uygun değildir.

Laboratuvar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Kan tahlillerimin sonuçlarını almak için önce laboratuvarı arayıp öyle gideceğim.

( Doğru kullanım)

  • Hastanede dakikalarca labaratuvar katını aradım.

( Yanlış kullanım)

Laboratuvar Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?

  • Laboratuvar ( TDK'ya göre doğru)
  • Labaratuvar, laboratuvar ( TDK'ya göre yanlış)

ARKADAŞINA GÖNDER
Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Laboratuvar Mı Laboratuar Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA