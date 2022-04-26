Laboratuvar Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Laboratuvar Mı Laboratuar Mı?

Laboratuvar kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş, sıklıkla kullanılan bir terimdir. Laboratuvar kelimesi TDK sözlüklerinde karşılığı 'ayrışma ve birleştirme işlemleriyle teşhis koymak yahut sonuca ulaşmak için türlü araç yardımı ile tıp, eczacılık, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarıyla ilgili incelemelerin, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer' olarak geçer. Bazen telaffuz edilirken bazen de yazılırken hataya düşülen kelimelerden birisi olan laboratuvar kelimesi nasıl yazılır? İşte detaylar...

Laboratuvar Nasıl Yazılır?

Yazılışının doğrusu sıklıkla araştırılan laboratuvar kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı 'laboratuvar' şeklindedir. Laboratuar ya da labaratuvar yazım şekli yanlış ve yazım kurallarına uygun değildir.

Laboratuvar Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kan tahlillerimin sonuçlarını almak için önce laboratuvarı arayıp öyle gideceğim.

( Doğru kullanım)

Hastanede dakikalarca labaratuvar katını aradım.

( Yanlış kullanım)

Laboratuvar Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nedir?