Laladere Piknik Alanı Nerede? Tekirdağ Laladere Piknik Alanı’na Nasıl Gidilir?

Laladere Piknik Alanı'nın konumu hem özel araçla hem de toplu taşıma ile rahatlıkla erişilebilecek bir noktada yer alır. Alanın şehir merkezine olan mesafesi ve çevresindeki sosyal imkanlar da piknik keyfini artıran faktörler arasında yer alır. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu alan, özellikle hafta sonları doğaseverler için popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Tekirdağ Laladere Piknik Alanı nerede, nasıl gidilir baktığımızda çeşitli yollar ile rahatlıkla ulaşabildiğimiz görebiliriz.

Laladere Piknik Alanı Nerede?

Laladere Piknik Alanı, Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Bahçeköy yakınlarında, Kıyıköy yolu üzerinde, Saray ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bu mesire alanı, geniş yeşil alanları, ağaç masaları, çocuk parkları ve spor sahalarıyla ziyaretçilere doğayla iç içe bir dinlenme ortamı sunar.

Güngörmez, 59600 Saray/Tekirdağ

Tekirdağ Laladere Piknik Alanı'na Nasıl Gidilir?

Tekirdağ Laladere Piknik Alanı'na ulaşım oldukça kolaydır ve farklı seçenekler sunar. Saray ilçesine bağlı Bahçeköy yakınlarında, Kıyıköy yolu üzerinde bulunan bu piknik alanı hem özel araçla hem de toplu taşıma ile rahatlıkla erişilebilecek bir konumdadır.

Kendi Aracınızla: Özel araçla gelenler için D567 Tekirdağ-Saray yolu üzerinden Saray ilçe merkezine ulaşarak Kıyıköy yolu yönüne sapmak yeterlidir. Saray merkezden yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan piknik alanına yönlendirme tabelaları eşliğinde kolayca ulaşabilirsiniz. Alan çevresinde park alanları da mevcuttur.

Toplu Taşıma ile:

Saray İlçesi'nden Bahçeköy'e Kalkan Dolmuşlar: Saray ilçe merkezinden hareket eden dolmuşlar, Bahçeköy güzergâhını takip ederek Laladere Piknik Alanı'na ulaşım sağlar.

Saray ilçe merkezinden hareket eden dolmuşlar, Bahçeköy güzergâhını takip ederek Laladere Piknik Alanı'na ulaşım sağlar. Tekirdağ-Saray Otobüsleri: Tekirdağ şehir merkezinden kalkan otobüslerle Saray ilçesine ulaştıktan sonra, Saray'dan Bahçeköy'e giden dolmuşlara aktarma yaparak piknik alanına erişebilirsiniz.

Yürüyüş veya Bisikletle: Doğa yürüyüşü ve bisiklet severler için Bahçeköy çevresindeki güzergahlar piknik alanına ulaşmak için keyifli bir alternatif sunar. Kıyıköy yolu boyunca doğanın tadını çıkararak piknik alanına varabilirsiniz.

Hem doğaseverler hem de aileleriyle keyifli vakit geçirmek isteyenler için Laladere Piknik Alanı, ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkanlarla öne çıkan bir dinlenme alanıdır.