Lalettayin Ne Demek? Lalettayin Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Lalettayin kelimesi ile ilk kez karşılaşanlar, lalettayin ne demek diye merak ediyor. Pek bilinmeyen kelimeleri öğrenerek, Scrabble gibi kelime oyunlarında, kazanmanıza yardımcı olacak bir hamle yapabilirsiniz. Eğer siz de lalettayin nasıl okunur, lalettayin cümle içerisinde kullanımı ve kökeni nedir diye merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
Lalettayin kelimesi, Türkçeye Arapça dilinden geçmiştir. Yani lalettayin kelimesi Arapça kökenli bir kelime olarak Türkçede yer alır. TDK sözlüğüne göre lalettayin kelimesi 2 farklı anlamlara gelir. Bu anlamları ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Herhangi bir
Lalettayin kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı ise aşağıdaki gibi verilir:
Lalettayin kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise aşağıdaki gibidir:
Sizin için lalettayin kelimesinin anlamlarını derledik. Lalettayin kelimesinin cümle içerisindeki kullanımına örnek olarak aşağıdaki cümleleri verebiliriz:
"Lalettayin bir mart gününün lalettayin bir pazartesi..."- Sait Faik Abasıyanık