Lambada Titreyen Alev Üşüyor Ne Demek? Lambada Titreyen Alev Üşüyor Sözünde Hangi Söz Sanatı Var?

Lambada titreyen alev üşüyor ne demek sözü, edebi yönü çok kuvvetli ve derin anlamı olan bir ifadedir. Lambada titreyen alev üşüyor söz sanatı nedir sorusuna cevap aranırken edebiyat alanındaki bazı terimlerin de bilinmesi gerekir. Lambada titreyen alev üşüyor tezat sanatı var mıdır sorusu da buradan ortaya çıkar. Lambada titreyen alev üşüyor sözü kimin sorusunun cevabı için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Lambada Titreyen Alev Üşüyor Ne Demek ?

Lambada titreyen alevin üşümesi çok derin anlamlar ifade eden bir söz dizimidir. Elektriğin ulaşmadığı köylerde insanlar evlerinde aydınlanma için gaz lambasını kullanırlardı. Lambanın içindeki gaz da doğal olarak belli bir süre sonra sonra biterdi. Bu gazın bitmesi esnasında da alev titremeye başlardı. Bu alevin titremesi de gazın bittiği ve son demlerini yaşadığı anlamına gelirdi.

Lambada titreyen alev üşüyor dizesi Abdurrahim Karakoç'un Mihriban isimli şiirinde kullanılan bir ifadedir. Buradaki dizede Karakoç çok derin bir anlama vurgu yapmıştır. Lambada titreyen alevin üşümesini, lambanın gazı bitmek üzere ama ben halen seni düşünmekten vazgeçemiyorum anlamına sahiptir.

Lambada Titreyen Alev Üşüyor Sözü Kimin?

Yukarıda da değindiğimiz gibi lambada titreyen alev üşüyor sözü Abdurrahim Karakoç tarafından kaleme alınmıştır. Söz konusu ifade "Mihriban" şiirinin derin anlamlar ifade eden sözlerinden biridir. Şair, bu şiirde kavuşamadığı aşkına duyduğu hasrete vurgu yapmıştır. Mihriban da şair tarafından sevdiği kıza konulmuş isimdir.

Lambada titreyen alev üşüyor ve Mihriban şiirinin genelinde hangi sanatın kullanıldığı da merak edilenlerden biridir. Söz konusu ifadelerde mübalağa, mecazü, teşbih, istiare ve tevriye sanatı kullanılmıştır. Mihriban betimlemesinde ise tekrir sanatına rastlanabilir.

Büyük şair Abdurrahim Karakoç, yazdığı Mihriban şiirinde edebi kabiliyetinin ne kadar ileri düzeyde olduğunu ispatlamıştır. Şiir Musa Eroğlu tarafından bestelenerek türkü haline getirilmiştir. Geçmiş dönemde yine Musa Eroğlu başta olmak üzere Mahsun Kırmızıgül tarafından da seslendirilmiştir. Günümüzde de bu türkü severek dinlenen türkülerin başında gelir. Bunun yanında edebiyat derslerinde şiirdeki sanat terimleri incelenmektedir. Eser sahibi vefatından sonra dahi günümüzün yetişen edebiyatçılarına ışık tutmaktadır.