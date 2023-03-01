Lami Teoremi Nedir? Lami Teoremi Formülü Nedir, Kim Buldu?

Pek çok öğrenci, Lami teoremi ile ilgili bir soru çözmek istediğinde "Lami teoremi formülü nedir?" sorusunun yanıtını araştırmıştır. Özellikle fizik dersinde konu olarak verilmese de bazı soruların yanıtlarını bulmayı oldukça kolaylaştırdığından bu derste Lami teoremi öğrencilere öğretilmektedir. Öğrenciler ise konu hakkında daha fazla bilgi edinebilmek ve soruları çözebilmek için "Lami teoremi kim buldu? Lami teoremi örnek çıkmış sorular ve çözümleri nelerdir?" sorularını araştırmaktadırlar.

Lami Teoremi Nedir?

Lami Teoremi ya da bir diğer ismi ile Stevin bağıntısı, tek bir noktadan çıkan aynı düzlemde ve kesişen üç dengelenmiş kuvvet arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak kolayca bulmamızı sağlayan bir araçtır. Öncelikle kuvvetlerin denge halinde olması, aynı düzlem üzerinde olması ve aynı noktaya uygulanması gereklidir. Bu üç şart da sağlandıysa Lami teoremi şunu söyler; Her kuvvetin büyüklüğünün karşısındaki açının sinüsüne oranı sabittir ve birbirine eşittir.

Lami Teoremi Formülü Nedir?

Lami teoremininin formülünü örneklendirerek şöyle açıklayabiliriz: Bir noktaya 3 farklı kuvvet uygulanmış olsun. Bu kuvvetler F1, F2, ve F3. F1 ile F2 arasındaki açı x, F2 ile F3 arasındaki açı y, F3 ile F1 arasındaki açı z şeklinde olsun. Kuvvetler dengeli ve aynı düzlemde olsun. Bu şekildeki kuvvetler için Lami teoremi formülü şu şekilde çalışır:

F1 / siny= F2/ sinz = F3 / sin x = k

(k bir sabit sayı)

Lami Teoremi Kim Buldu?

Pek çok konuda mühendislerin, mimarların işini kolaylaştıran Lami teoremini İtalyan bilgin ve yazar Giovanni Lami ortaya atmıştır. Bu teorem üç kuvvetin dengede olması halini formüle eden bir teoremdir. Giovanni Lami, pisoda hukuk doktorası yapmış, felsefe, fizik ve Yunanca çalışmıştır. 1770 yılında hayatını kaybetmiştir.