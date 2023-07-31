Laodikeia Antik Kenti Nerede? Laodikya Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizde bulunan birçok antik kentten birisi de Laodikeia Antik Kenti'dir. Kent MS 4. yy'den itibaren Piskoposluk Merkezi olma özelliğine sahip olması ile birlikte Hristiyanlık âlemi için oldukça önemlidir. Bu nedenle aslında dünyaca ünlü alanlardan biridir. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yeri olan Laodikeia antik kenti nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir, ne zaman inşa edildi, hangi medeniyete ait soruları yaz aylarında tatil için çevre beldelere gelenlerin sıkça aradığı sorulardır.

Laodikeia Antik Kenti Nerede?

Laodikeia Antik Kenti, Türkiye'nin Denizli ilinde, Pamukkale'nin 6 km kuzeyinde yer almaktadır. Lykos (Çürüksu) Vadisi'nin en önemli antik kentlerinden biridir.

Laodikeia Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi?

MÖ 3. yüzyılda Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike'nin adına kurulmuştur. Laodikeia Antik Kenti'nde tiyatro, stadyum, hamam, agora, kilise, sinagog ve nekropol gibi birçok tarihi eser bulunmaktadır. Kentin en önemli eserlerinden biri, MS 2. yüzyılda inşa edilen ve dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olan Laodikeia Tiyatrosu'dur.

Laodikeia, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Kent, 13. yüzyılda Moğollar tarafından yıkılmıştır. Laodikeia Antik Kenti, günümüzde bir arkeolojik sit alanıdır ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır.

Laodikeia Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Laodikeia Antik Kenti, antik dönemde Lidya Krallığı'na ve daha sonra Roma İmparatorluğu'na ait bir antik kenttir. Laodikeia, antik dönemde önemli bir ticaret ve kültürel merkez olarak biliniyordu ve Roma döneminde zengin ve refah içinde bir kentti. Stratejik konumu sayesinde Lidya, Roma ve Bizans gibi pek çok medeniyetin etkisi altına girmiştir. Hristiyanlık döneminde de önemli bir piskoposluk merkezi olmuştur. Günümüzde Laodikeia Antik Kenti, arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları ile turistlerin ziyaretine açılmış önemli bir tarihi alan olarak bilinmektedir.

Laodikeia Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Laodikeia Antik Kenti'ne gitmek için aşağıdaki yolları kullanabilirsiniz:

Otobüs: Denizli Otogarı'ndan kalkan otobüslerle Laodikeia Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz. Otobüs yolculuğu yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Minibüs: Denizli Otogarı'ndan kalkan minibüslerle Laodikeia Antik Kenti'ne ulaşabilirsiniz. Minibüs yolculuğu yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir.

Özel araç: Laodikeia Antik Kenti, Denizli şehir merkezine yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Özel araçla gitmek yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Pamukkale'den yürüyerek veya bisiklet ile rahatlıkla da ulaşabilirsiniz.

Laodikeia Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Laodikeia Antik Kenti'nin giriş ücreti 2023 yılı için 280 TL'dir. Eğer müze kartınız var ise giriş 60 TL'dir.

Laodikeia Antik Kenti Ziyaret Saatleri Ne Zaman?

Laodikeia Antik Kenti'nin ziyaret saatleri: