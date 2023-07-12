Lapya Nedir? Karstik Aşınım Şekillerinden Lapya Nasıl Oluşur, Türkiye’de Nerede Görülür?

Coğrafya derslerinde de çok sık karşılaştığımız, pek çok doğa olayları vardır. Bunlardan birisi olan karstik aşınım şekillerinden birisi olan lapya nedir sorusu kullanıcıların özellikle araştırdığı konular arasındadır. Kullanım açısından da büyük öneme sahip lapyanın oluşumu oldukça ilgi çekmiştir. Kaya tuzu, jips, kalker gibi çözünmesi ile oluşan karstik şekillerden birisi olan lapyanın polye ile arasındaki fark da merak edilmiştir. Karstik aşınım şekilleri arasında en küçüğü olan lapya nerede görülür? Bu sorulara dair merak edilen bilgileri sizler için derledik. Karstik aşınım şekillerinden lapya nasıl oluşur, Türkiye'de nerede görülür? İşte detaylar.

Lapya Nedir?

Karstik şekiller pek çok detayı içerisinde barındıran önemli özelliklere bağlı bir doğa olayıdır. Karstik aşınım şekilleri arasında yer alan lapya, kar ve yağmur sularının kayaçları çözmesi sonucunda oluşan ve kayanın ön yüzeyinde görünen yarıklardır. Derinliği birkaç santim veya birkaç metre arasında görülen bu karstik aşınım şekli özelliği nedeniyle önem kazanmıştır. Lapya oluşumunda, oyukların arasında bazen sivri ve keskin şekilli sırtlar da bulunur. En çok sorulan lapya nerede görülür sorusunda, en çok Bolkar Dağları ile Toros Dağlarında rastlanır cevabı verilebilir.

Karstik Aşınım Şekillerinden Lapya Nasıl Oluşur?

Karstik aşınım şekillerinden birisi olan Lapya nasıl oluşur sorusu çok sık araştırılmıştır. Lapya, kireçtaşlarının kar ve yağmur nedeniyle eriyip, aşındırılması veya toprağın alt kısmındaki CO2'nin yoğun eritme sağlaması sonucunda oluşan küçük obruklardır. Bu olayla beraber oluşan çukurluklar keskin sırtlarda yan yana sıralandığında pürüzlü bir yüzey görülür.