Lateral Ne Demek? Tıpta ve Anatomide Lateral Ne Anlama Gelir, Türkçe Anlamı Nedir?

Lateral ne demek sorusu, benzer terminolojik bilim terimleri gibi merak edilen kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, anlamı bilinemeyen ve Latince olan bu kelimeler çeşitli sebeplerle incelenmekte ve araştırılmaktadır. Dilerseniz, konu ile bağlantılı olarak, anatomide lateral Ne anlama gelir, birlikte inceleyelim...

Lateral Ne Demek?

Lateral sözcüğü Türkçe dili içerisinde "yanal'' veya ''enlemesine" manasındadır. Kökeni Fransızca olan ''latéral'' yahut İngilizce tanımlaması ile ''lateral'' kelimesi; "enlemesine - yanal" kelimesinden alıntılanmış bir tanımlamadır. Bu kelime, Latince içerisinde aynı manaya tekabül eden ''lateralis'' kelimesinden örneklendirilmiştir. Bu Latince ifade biçimi olan kelime, yine Latince olacak şekilde ''latus'' sözcüğünden "geniş ve enli" kelimelerinden alıntılanarak tanımlanmıştır.

Tıpta ve Anatomide Lateral Ne Anlama Gelir?

Latince dilinde yan veya yana doğru manasında kullanılan bir kelime olan Lateral kelimesi, ifade biçimi ile bir tıp ve anatomi terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağ veya sol lateral, bedenin sağ yahut sol yan bölümlerini işaret etmektedir. Lateral, medialin kelimesinin ve vücut bölümünün tam zıttı olarak bilinmektedir. Medial ise yine Latince bir kelime olarak "medius" sözcüğünden türetilmiştir ve anlam bakımından ise ''ortada veya merkeze yakın'' anlamını da taşımaktadır. Median mevcut vücut planının sol veya sağ kısmında yer almakta olan yapılar lateralde bulunmaktadır. Median plan, önden arakaya olacak şekilde ve ek olarak uzunlamasına olacak biçimde vücudu-bedeni tam ikiye bölen bir plan biçimidir. Bu plana paralel olarak bütün planlara ise ''sagital plan'' tanımlaması yapılmaktadır. Lateral ve de medial sözcükleri iki şeyin lokasyonunu karşılaştırarak da kullanılabilir. Bir örnek olarak; duodenum, karaciğerin medial kısmında ise, aortun sağ lateralinde konumlanmaktadır.

Lateral Teriminin Türkçe Anlamı Nedir?

Genellikle tıp ve anatomi bilimi içerisinde konumlandırılmış olan ''lateral'' teriminin anlam açıklaması ile Türk Dil Kurumu içerisinde bulunan anlamları bilinmektedir. Bilindiği üzere; Lateral sözcüğü Latince kökenli bir kelimedir ve kelime anlamı da asıl ve özgün şekilde bulunduğu ve tanımlamasının yapıldığı dil içerisinde ifade edilmiştir. Latince dilinde "lateralis" olarak ifade edilen lateral kelimesi de, tüm bunlara bağlı olarak TDK içerisindeki anlam bakımından ''yan'' veya ''yana doğru'' olarak tanımlanarak ifade edilmiştir.