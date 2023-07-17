Laterit Toprak Nedir? Laterit Toprak Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Zonal topraklar grubunun üyelerinden laterit toprak tarım ve bahçe işleriyle uğraşanların bilmesi gereken toprak türlerinden birisidir. Tarım ya da başka bir eylem için kullanılmak istenen arazinin toprak türü hakkında fikir sahibi olmak avantaj sağlayacaktır. Peki, laterit toprak Türkiye'de nerede görülür? Bu sorunun yanıtlarını ve laterit toprakların özellikleri hakkında detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Laterit Toprak Nedir? Nasıl Oluşur?

İçeriğinde bol miktarda demir, alüminyum ve seskioksitlerin bulunduğu toprak türüne laterit toprak denmektedir. Yüksek oranda demir içerdiği için rengi kiremit ve kırmızı tonlarında olan bu toprak neredeyse hiç organik madde ve humus içermemektedir. Şiddetli kimyasal çözünmeler sonucu (yoğun yağış, bakteriler) topraktan organik madde ayrılır ve laterit toprak oluşur.

Laterit Toprak Hangi Bölgelerde Görülür?

Nemli ve sıcak iklimin hakim olduğu bölgelerde laterit toprak türüne sıkça rastlanmaktadır. En çok görüldüğü bölgeler Ekvatoral iklimin baskın olduğu bölgelerdir. Yoğun sıcaklık ve yağış alan bölgelerde aşırı yıkanma sonucunda topraktaki organik maddeler ve mineraller ayrışır, ıslanmanın sonucunda toprakta bulunan demir oksitlenir ve laterit toprak oluşur. Dünya genelinde Güney Amerika'nın ekvator çizgisine yakın doğu bölgesinde, orta Afrika'nın batı kesiminde, Filipinler ve Yeni Gine bölgelerinde laterit toprak türü görülmektedir.

Türkiye'de ise laterit toprak Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde az da olsa görülmektedir. Ülkemiz Kuzey Yarım Kürede ekvatordan uzakta bir bölgede yer alan bir coğrafyada olduğu için laterit toprak türü çok ender görülür.

Laterit Toprak Özellikleri