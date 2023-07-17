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Giriş Tarihi: 17.7.2023 09:25 Son Güncelleme: 17.7.2023 09:25

Laterit Toprak Nedir? Laterit Toprak Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Laterit toprak verimli mi, faydaları neler soruları zirai ve bitki yetiştiriciliği konuları ile yakından ilgilenen bireylerin araştırdığı konula arasında yer alır. Zonal topraklar grubunun bir üyesi olan laterit toprak ülkemizde görülen toprak türlerinden biri midir merak konusudur. Laterit toprak nedir, nerelerde görülür? Detaylı yanıtlar içeriğimizde yer almaktadır.

Laterit Toprak Nedir? Laterit Toprak Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Zonal topraklar grubunun üyelerinden laterit toprak tarım ve bahçe işleriyle uğraşanların bilmesi gereken toprak türlerinden birisidir. Tarım ya da başka bir eylem için kullanılmak istenen arazinin toprak türü hakkında fikir sahibi olmak avantaj sağlayacaktır. Peki, laterit toprak Türkiye'de nerede görülür? Bu sorunun yanıtlarını ve laterit toprakların özellikleri hakkında detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Laterit Toprak Nedir? Nasıl Oluşur?

İçeriğinde bol miktarda demir, alüminyum ve seskioksitlerin bulunduğu toprak türüne laterit toprak denmektedir. Yüksek oranda demir içerdiği için rengi kiremit ve kırmızı tonlarında olan bu toprak neredeyse hiç organik madde ve humus içermemektedir. Şiddetli kimyasal çözünmeler sonucu (yoğun yağış, bakteriler) topraktan organik madde ayrılır ve laterit toprak oluşur.

Laterit Toprak Hangi Bölgelerde Görülür?

Nemli ve sıcak iklimin hakim olduğu bölgelerde laterit toprak türüne sıkça rastlanmaktadır. En çok görüldüğü bölgeler Ekvatoral iklimin baskın olduğu bölgelerdir. Yoğun sıcaklık ve yağış alan bölgelerde aşırı yıkanma sonucunda topraktaki organik maddeler ve mineraller ayrışır, ıslanmanın sonucunda toprakta bulunan demir oksitlenir ve laterit toprak oluşur. Dünya genelinde Güney Amerika'nın ekvator çizgisine yakın doğu bölgesinde, orta Afrika'nın batı kesiminde, Filipinler ve Yeni Gine bölgelerinde laterit toprak türü görülmektedir.

Türkiye'de ise laterit toprak Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde az da olsa görülmektedir. Ülkemiz Kuzey Yarım Kürede ekvatordan uzakta bir bölgede yer alan bir coğrafyada olduğu için laterit toprak türü çok ender görülür.

Laterit Toprak Özellikleri

  • Humus ve organik madde içermez.
  • Mineral ve vitamin yönünden fakirdir.
  • Yoğun olarak demir içerir, bu yüzden kırmızı-turuncu renklerdedir.
  • Bitki örtüsü yoğundur.
  • Bitkilere oldukça faydalı olan demiri yüksek oranda içerdiği için bitki gelişmesinde rol oynar.
  • Gözenekli bir yapısı vardır, yağmur sularını kolaylıkla emer.
  • Zonal topraklar sınıfına dahildir.

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Laterit Toprak Nedir? Laterit Toprak Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?
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