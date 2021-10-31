Latife eş anlamlısı nedir? Latife kelimesinin eş anlamlısı

Latife kelimesi Arapçadan dilimize girmiş bir kelimedir, "latif" kelimesine ek ekleyerek dilimize aldığımız latife kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Kelimelerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan latife kelimesinin eş anlamlısı nedir?

LATİFE SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLISI

Şaka ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Nükte ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki sözcükte latife kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

LATİFE KELİMESİNİN ANLAMI

Latife kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamı şudur;

Karşıdaki kişiyi incitmeden ve nazik bir şekilde yapılan şakadır.

LATİFE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Anlasana canım latife yapıyorum yanlış anlama.

Rahmetli Ekrem amca sürekli latifeler yapar, hepimizi güldürürdü.

Hocamız her derste latife yapıp ortamı yumuşatır.

Öyle kızgındı ki yaptığım latifeyi bil anlamadı.

LATİFE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI