Latince Kelimeler ve Okunuşları - Havalı, Karizmatik, Güzel Latince Kelimeler ve Anlamları

Bilimsel sınıflandırmalar, Latince kelimeler kullanılarak yapılır. Her ne kadar günümüzde konuşulmayan bir dil olsa da bazı ifadeleri bilmekte fayda vardır. Örneğin, biyolojideki taksonomik sınıflandırma, organizma gruplarını sınıflara ayırır ve bunu yaparken Latince kullanır. Sadece bilimde değil edebiyatta da karşılaşılan bir dildir. Bu ifadelerin okunuşları, havalı, karizmatik, güzel, Latince kelimeler ve anlamları merak edilen noktalardır.

Latince Kelimeler ve Anlamları Nedir?

Latince, en kadim dillerden biridir ve günümüzde hiçbir ülkede konuşulmayan bir lisandır. Hint-Avrupa dil ailesinden olan Latince, İtalik koluna aittir. Bu dil, Etrüsk ve Yunan alfabesi kullanılarak meydana getirilmiştir. İlk olarak, Antik Roma'daki tarihi bölgelerden biri olan Latium halkının kullandığı bu dil, daha sonradan tüm Roma İmparatorluğu'nda konuşulmaya başlanmıştır.

Bugün kullanılan bilimsel ifadelerin birçoğu, Latince veya Grekçedir. Soyu tükenmiş olarak kabul edilen Latinceye ait birçok anlamlı kelime bulunur. Bunlara, müzikte, edebiyatta ve sanatın diğer kollarında da rastlamak mümkündür. Günümüzde sıkça karşılaşılan meşhur Latince kelimeler ve anlamları ise şu şekildedir:

Ex nihilo nihil fit: Hiçlikten hiçlik doğar.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas: Şanslı kişi nedenleri anlayabilmiş olan kişidir.

Fortuna favet fortibus: Talih cesurdan yanadır.

Homo homini lupus: İnsan insanın kurdudur.

İn memoriam: Anısına.

Magnum opus: Şaheser, baş eser.

Memento mori: Ölümü hatırla.

Nec tecum possum vivere nec sine te: Ne seninle oluyor, ne sensiz.

Nihil novi sub sole: Güneşin altında yeni bir şey yok.

Persona non grata: İstenmeyen adam.

Quod superius sicut inferius: Yukarıda olan neyse, aşağıdaki de odur.

Rigor mortis: Ölüm katılığı.

Si vis pacem para bellum: Barış istiyorsan, savaşa hazırlan.

Sic semper tyrannis: Zalimlere her zaman böyle. (Tiranlar hep böyle ölür)

Tempus fugit: Zaman akıp gidiyor.

Vox nihili: Hiçliğin sesi.

Vox populi, vox dei: Halkın sesi, hakkın sesi.

Acta est fabula: Oyun bitti.

Alea iacta est: Zarlar atıldı.

Alterius non sit qui suus esse potest: Kendinin olabilen, başkasının olmaz.

Ars est celare artem: Sanat, sanatı gizlemektir.

Ars longa vita brevis: Sanat uzun, hayat kısa.

Carpe diem: Günü yakala.

Carpe noctem: Geceyi yakala.

Cogito ergo sum: Düşünüyorum, öyleyse varım.

De facto: Gerçekte olan durum.

De profundis clamavi ad te domine: Derinliklerden sana seslendim, tanrım.

Dulce et decorum est pro patria mori: Vatan uğrunda can vermek tatlı ve şerefli bir şeydir.

Dum spiro spero: Nefes aldığım sürece umuyorum.

Silent leges inter arma: Savaş sırasında kanunlar susar.

Veni, vidi, vici: Geldim, gördüm, yendim.