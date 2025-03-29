Lavabo Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Lavabo Mu, Lavobo Mu?

Farklı dillerden alınan kelimeler Türkçeye uyarlanırken belirli kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Ancak bu kurallar her zaman doğru uygulanmadığı için bazı kelimelerin yanlış yazıldığı görülmektedir. Özellikle yabancı kökenli sözcüklerin yazımı konusunda hatalar sıkça yapılmaktadır. Bu durum günlük hayatta sık kullanılan "lavabo" kelimesi için de geçerlidir. Lavabo nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı lavabo mu, lavobo mu merak edilmektedir.

Lavabo Nasıl Yazılır?

Türkçeye farklı dillerden giren kelimeler TDK'nin belirlediği yazım kurallarına uygun yazılmak zorundadır. Ancak bazı kelimeler halk arasında yanlış telaffuz edildiği için hatalı bir şekilde yazılabilmektedir. "Lavabo" kelimesi de bu duruma örnek olarak verilebilir.

Lavabo kelimesi genellikle el yıkama alanını ya da küçük yıkama tesisatlarını ifade etmek için kullanılır. Genel anlamıyla suyun akıtıldığı ve kişisel temizlik için kullanılan bir yer olarak tanımlanabilir. Halk arasında özellikle "lavabo" yerine yanlış biçimde "lavobo" ya da "lavabu" gibi yazımlara rastlanmaktadır. Ancak doğru yazımı "lavabo" şeklindedir.

Yanlış ve doğru yazım örnekleri:

Doğru yazım: Lavabo

Yanlış yazım: Lavobo, Lavabu

Doğru kullanım:

Banyodaki lavabo oldukça temizdi.

Mutfak lavabosu tıkandı, hemen açtırmalıyız.

Yanlış kullanım:

Elimi yıkamak için lavoboyu kullanacağım.

Mutfakta yeni bir lavabu taktırdım.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Lavabo Mu, Lavobo Mu?

"Lavabo" kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızcada lavabo sözcüğünün 16. yüzyıldaki anlamı perşembe günleri kilisede yapılan ayinlerde rahiplerin ellerini yıkadıkları kasedir. Türkçede doğrudan bir karşılığı bulunmayan bu sözcüğün 19. yüzyılda kullanılan anlamı ise el yıkama leğenidir ve burada da Fransızca kaynak alınmaktadır.

Fakat sözcüğün kökenine inildiğinde Latince "yıkayacağım" anlamına karşılık gelen "lauabo" sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük de Latincede "lauare" yani "yıkamak" fiilinden türetilmiştir.

Türkçede de el yıkamak için kullanılan küçük küvet anlamına gelen lavabo kelimesi TDK'ye göre okunduğu gibi yazılır. Yani kelimenin doğru yazımı "lavabo" şeklindedir. Türkçede bazı yabancı kökenli kelimeler yanlış telaffuz nedeniyle yanlış formlarda kullanılabilir. Bu durum "lavabo" kelimesi için de geçerlidir.

Yanlış ve doğru yazım örnekleri:

Lavabo (Doğru yazım)

Lavobo (Yanlış yazım)

Doğru kullanım örnekleri:

Misafir banyosunda yeni bir lavabo var.

Okulun lavaboları hijyen açısından düzenli temizlenmelidir.

Yanlış kullanım örnekleri:

Misafir banyosunda yeni bir lavobo var.

Okulun lavoboları hijyen açısından düzenli temizlenmelidir.

TDK'ye göre doğru yazım "lavabo" şeklindedir. Kelimenin yanlış yazımlarından kaçınarak dilin doğru kullanımına dikkat edilmelidir.