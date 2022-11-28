Lavinia Çiçeği Anlamı: Lavinia Anlamı Nedir? Neyi Simgeler, Lavinia Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Bu bitki saksıda kolaylıkla yetişebilen bir çiçektir. Eğer bahçede değil de saksıda bakılıyorsa, belli aralıklarla toprağı değiştirilmelidir. Lavinia tırmanma gülüdür ve bir hayli yüksek uzama kapasitesine sahiptir. Kuvvetli bir şekilde dallanıp budaklanarak uzun ve ince bir forma kavuşur.

Lavinia Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Lavinia çalısı yaklaşık 3 metre yüksekliğe erişebilir. Genişliği ise 1,5-2 metre arasında değişir. Bakımının eksiksiz bir şekilde yapılması ve özen gösterilmesi, büyümesini etkileyen unsurlardır.

Çiçekli sürgünler, 3-7 arasında gül içeren çiçek salkımları verir. Lavinia tomurcukları açılmaya başladıkça, geniş ve kaseye benzeyen çiçekler ortaya çıkar. Serpilen yapraklar, taç yaprağın etrafında toplanır. Zengin bir pembe veya eflatun görünümüne sahiptir.

Lavinia çiçeği, sayıca birçok alternatif yapraklarla bezelidir. 1 yaprak sapı üzerinde ana gövdeden ayrılan, 5 tane yaprak sapı ve yaprak daha vardır. Bu yapraklar, doygun koyu yeşil bir renk ve tırtıklı kenarlarla dikkat çekerler. Boyut olarak oldukça geniş ve sağlam bir dokuları vardır.

Bu bitkinin gelişmiş bir kök sistemi bulunur. Yerin derinliğine 2-2.5 metre kadar inebilir.

Lavinia çeşitli zorlu iklim etkileri ile başa çıkabilen, orta derecede dayanıklı bir bitkidir. Çalılar hafif don ve yağmura belli bir süre dayanabilir. Çiçek ayrıca, çoğu hastalığa karşı güçlü bağışıklığa sahiptir.

Güçlü sürgünleri bulunur ve onlar sayesinde ek bir desteğe ihtiyaç duymadan büyüyebilir.

Genel olarak saksıda yetiştirilenler, çapları 9 cm olan 7 çiçekten oluşur. Büyük çalılıklarda ise 50'ye yakın çiçek almak mümkündür.

Bitkinin çiçek açması mayıs ayından eylül ayına kadar devam eder. Sıcak iklimlerde yetiştirilenler ise, ekim-kasım ayına kadar az sayıda da olsa çiçek vermeye devam eder. Renkleri arasında, pembe, eflatun, mavi, beyaz ve mor bulunur.

Bilinen en önemli türleri Knautia Macedonica' ile 'Knautia arvensis'dir.

Knautia türü Lavinia, aynı zamanda bir hanımeli ailesi üyesidir. Bitkinin her iki türü de 100-150 santimetre yüksekliğe kadar çıkabilir.

Lavinia Çiçeği Anlamı Nedir?

Hoş kokulu bir bitki olan Lavinia'nın bilinen bir diğer ismi, 'ölüm çiçeği'dir. Bu ismin verilmesinin nedeni ise çok ilginçtir. Her ne kadar mantıklı bir nedene dayanmasa bile 19. yüzyıla kadar bu çiçeğinin hava olayları üzerinde birtakım olumsuz etkileri olduğu düşünülmüştür.

Özellikle fırtına meydana getirebildiğine ve bazı ölümcül doğaüstü güçlerinin varlığına inanılmıştır. Tüm bunlar, o yıllarda insanlar tarafından korkulan ve uğursuz kabul edilen bir çiçek olmasına neden olmuştur.

Türkiye'de en çok ormanlarda çalı şeklinde bulunur. Lavinia'nın anavatanı ise Orta Balkanlar ve Doğu Avrupa'dır.

Ölüm ile İlişkilendirilen Lavinia Çiçeğinin Anlamı

Günümüzde bu şekilde bir anlamı olmasa da Lavinia çiçeği, eskiden dünyanın pek çok bölgesinde 'ölüm çiçeği' olarak bilinmiştir. Bu sebeple, lavinia çiçeğinin tehlikeli ve bazı zararlı psişik etkilerinin olduğu düşünülmüştür.

Bilimsel olarak kabul edilen latince adı, 'Knautia arvensis'dir. Fakat yaygın kullanılan diğer isimleri arasında, uyuz çiçeği, Misk çiçeği ve yukarıda bahsedildiği üzere ölüm çiçeği bulunur.

Görüntüsü itibariyle çok hoş ve gösterişli çiçekler açan bitki, en yaygın olarak Kuzey Avrupa ve Kuzey Kafkasya bölgesinde yetiştirilir.

Lavinia Anlamı Nedir?

Latince kökenli bir kelime olan Lavinia'nın farklı birkaç anlamı vardır. Misk çiçeği ve tarla uyuzu olarak bilinen bir çiçeğin adıdır. Kelime anlamı bakımından, 'özgürlük' ile bağdaştırılır ve 'hayal edilen ideal sevgili' anlamını taşır.