Lavinia Çiçeği Anlamı: Lavinia Anlamı Nedir? Neyi Simgeler, Lavinia Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Bu bitki saksıda kolaylıkla yetişebilen bir çiçektir. Eğer bahçede değil de saksıda bakılıyorsa, belli aralıklarla toprağı değiştirilmelidir. Lavinia tırmanma gülüdür ve bir hayli yüksek uzama kapasitesine sahiptir. Kuvvetli bir şekilde dallanıp budaklanarak uzun ve ince bir forma kavuşur.
Knautia türü Lavinia, aynı zamanda bir hanımeli ailesi üyesidir. Bitkinin her iki türü de 100-150 santimetre yüksekliğe kadar çıkabilir.
Hoş kokulu bir bitki olan Lavinia'nın bilinen bir diğer ismi, 'ölüm çiçeği'dir. Bu ismin verilmesinin nedeni ise çok ilginçtir. Her ne kadar mantıklı bir nedene dayanmasa bile 19. yüzyıla kadar bu çiçeğinin hava olayları üzerinde birtakım olumsuz etkileri olduğu düşünülmüştür.
Özellikle fırtına meydana getirebildiğine ve bazı ölümcül doğaüstü güçlerinin varlığına inanılmıştır. Tüm bunlar, o yıllarda insanlar tarafından korkulan ve uğursuz kabul edilen bir çiçek olmasına neden olmuştur.
Türkiye'de en çok ormanlarda çalı şeklinde bulunur. Lavinia'nın anavatanı ise Orta Balkanlar ve Doğu Avrupa'dır.
Günümüzde bu şekilde bir anlamı olmasa da Lavinia çiçeği, eskiden dünyanın pek çok bölgesinde 'ölüm çiçeği' olarak bilinmiştir. Bu sebeple, lavinia çiçeğinin tehlikeli ve bazı zararlı psişik etkilerinin olduğu düşünülmüştür.
Bilimsel olarak kabul edilen latince adı, 'Knautia arvensis'dir. Fakat yaygın kullanılan diğer isimleri arasında, uyuz çiçeği, Misk çiçeği ve yukarıda bahsedildiği üzere ölüm çiçeği bulunur.
Görüntüsü itibariyle çok hoş ve gösterişli çiçekler açan bitki, en yaygın olarak Kuzey Avrupa ve Kuzey Kafkasya bölgesinde yetiştirilir.
Latince kökenli bir kelime olan Lavinia'nın farklı birkaç anlamı vardır. Misk çiçeği ve tarla uyuzu olarak bilinen bir çiçeğin adıdır. Kelime anlamı bakımından, 'özgürlük' ile bağdaştırılır ve 'hayal edilen ideal sevgili' anlamını taşır.