Learn 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Learn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İngilizce, geniş bir konuşmacı kitlesine sahip olduğu için kültürler arası iletişimde önemli bir rol oynar. "Learn" fiili, bilgiye açılan kapıyı simgelerken "learned" ve "learned" halleri, öğrenme süreçlerini geçmişten günümüze taşır. Learn 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, fiilin kapsamlı anlam dünyasını ve farklı bağlamlardaki kullanımlarını anlamaya yardımcı olacaktır. Learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur gibi başlıklar dil öğrenimi konusunda atılan adımları kolaylaştırır.

Learn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

2. Hali (Learned) ile İlgili Örnek Cümleler:

In school, she quickly learned the basics of physics.

(Okulda, fizik temellerini hızlıca öğrendi.)

They learned from their mistakes and became more resilient.

(Hatalarından ders çıkardılar ve daha dirençli hale geldiler.)

As a language enthusiast, he learned multiple languages simultaneously.

(Dil tutkunu olarak, aynı anda birden fazla dil öğrendi.)

Despite the challenges, the team learned valuable lessons during the project.

(Zorluklara rağmen, ekip proje sürecinde değerli dersler çıkardı.)

3. Hali (Learned) ile İlgili Örnek Cümleler:

Throughout his career, he has learned to adapt to ever-changing technologies.

(Kariyeri boyunca, sürekli değişen teknolojilere uyum sağlamayı öğrendi.)

The organization has learned from past experiences and implemented effective strategies.

(Dernek, geçmiş deneyimlerden ders çıkarıp etkili stratejiler uyguladı.)

Over the years, she has learned valuable leadership skills through various roles.

(Yıllar içinde, çeşitli roller aracılığıyla değerli liderlik becerileri öğrendi.)

They have learned the importance of collaboration in achieving common goals.

(Ortak hedeflere ulaşmada işbirliğinin önemini öğrendiler.)