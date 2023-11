Leave 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Leave Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Leave" fiili, ikinci ve üçüncü halleriyle birlikte kullanıldığında, cümlelere derinlik ve anlam katar. Leave 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, "leave" fiilinin nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. İkinci hal olan "left," bir ayrılığı veya geçmişte bırakılan bir şeyi ifade ederken, üçüncü hal olan "left," genellikle bir izlenim, duygu veya nesnenin varlığını sürdürdüğünü gösterir. Leave fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur gibi başlıklarla konuyu detaylandırmak mümkündür.

Leave Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Left {fiil} /ˈɫɛft/ şeklinde okunur.

2. Hali (Left) ile İlgili Örnek Cümleler:

The train had already left the station when we arrived.

(Biz vardığımızda tren istasyondan ayrılmıştı.)

Don't leave your keys at home; you might need them later.

(Anahtarlarını evde bırakma; daha sonra ihtiyacın olabilir.)

She left a note on the kitchen counter before heading out.

(Dışarı çıkmadan önce mutfak tezgahının üzerine bir not bıraktı.)

The guests were sad to see, but they left the party early.

(Davetliler bu duruma üzüldüler, ancak partiden erken ayrıldılar.)

3. Hali (Left) ile İlgili Örnek Cümleler:

She has left her umbrella in the office for the third time this month.

(Bu ay içinde üçüncü kez şemsiyesini ofiste unuttu.)

The restaurant staff was surprised to find the lights left on overnight.

(Restoran personeli, ışıkların gece boyunca açık bırakıldığını fark ettiğinde şaşırdı.)

After the argument, a sense of regret was left lingering in the room.

(Tartışmadan sonra, odada kalan bir pişmanlık hissi vardı.)

He had left his phone charging in the car, so he missed an important call.

(Telefonunu arabada şarjda unutmuştu, bu yüzden önemli bir aramayı kaçırdı.)