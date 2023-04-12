Sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak için anlamlarını bilmemiz gerekmektedir. Günlük yaşamda konuşurken çok farklı sözcükleri duyarız. Lebalep kelimesi de çok fazla duyduğumuz ancak manasını tam olarak bilmediğimiz kelimelerden biridir. Bu yazımızda sizler için lebalep ne demek, lebaleb kelimesinin anlamı nedir, nasıl yazılır ve hangi dil gibi soruların cevaplarını derledik.

Lebalep Ne Demek?

Lebalep sözcüğü gerek günlük konuşma dilinde gerekse dijital mecralarda karşımıza sıklıkla çıkan kelimelerden biridir. Birçok kişi bu sözcüğü ilk kez duymakta ve lebaleb ne demek diye merak etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre lebalep kelimesinin iki manası mevcuttur. Bu manalar şu şekildedir:

Tıklım tıklım

Silme

Lebalep sözcüğü daha çok "tıklım tıklım" manasında kullanılmaktadır.

Lebalep Nasıl Yazılır?

Lebalep kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla zarf görevini üstlenmektedir. Günümüzde pek çok kişi bu sözcüğün hangi dil olduğunu öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Lebalep sözcüğü dilimize Farsçadan girmiş bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu sözcüğün yazım şeklinde sık sık hata yapılmaktadır. Lebalep kelimesinin doğru kullanımı şöyledir: