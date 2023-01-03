Leff-ü Neşr Nedir? Leff ü Neşr Sanatı (Leffüneşir) Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri ve Özellikleri Neler?

"Söz simetrisi" olarak bilinen leff ü neşr nedir sorusu birçoğu için merak uyandırıcıdır. Edebiyatta leffüneşir nedir sorusuna yanıt arayanların, bunun bir söz sanatı olduğunu bilmeleri gerekir. Leff ü neşr sanatı ne demek sorusunun cevabını arayanlar için bu, birinci dizede geçen kelime veya kelimelerin ikinci dizede karşılığını veya benzerini vermek için yapılan bir sanattır. Leff ü neşr örnekleri, bu söz sanatı ile ilgili bilgi almayı sağlar. Leff ü neşr özellikleri neler? Niye yapılır?

Leff Ü Neşr Nedir?

Bu söz sanatının varlığını anlamak diğerlerine göre biraz daha zor olabilir. Çünkü, şiirin yapısından ziyade anlamı ile alakalıdır. Leff ü neşr kelime anlamı olarak "toplayıp dağıtmak" mânâsına gelir. Edebi eserlerin bazılarında karşımıza çıkan bu söz sanatının varlığını anlamak için dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Edebiyatta leff ü neşr, bir beyitin tamamında veya beyitte geçen bir iki kelimenin, diğer dizede benzer veya karşılığına yer verme sanatıdır. Amaç, hem sanat yapmak hem de anlamı pekiştirmektir. Leff, birinci dizede verilmek istenen mesajı ifade eden kelimeler iken, neşr ise ilk dizede bahsi geçen ögelere ikinci dizede vurgu yapan ve açıklayan kısımdır. Bu yüzden, neşr bölümü leff kısmını anlam bakımından tamamlar. Söz konusu kelimeler ayrı olarak kullanılmış ise "tafsili", çok sayıda öğeyi içinde barındıran tek bir lafız halinde ise "icmaili" veya "mücmel" adı verilir. Bu söz sanatı, "düzenli leff ü neşr" ve "düzensiz leff ü neşr" olmak üzere ikiye ayrılır.

Leff Ü Neşr Örnekleri Neler?

Aşağıda, leff ü neşr sanatına örnek olarak bazı dizeler verilmiştir.

"Nedir bu savaş insanlarda barışa azim yok mu

Kan dökücü mızrağı atıp zeytin dalı tutmak yok mu"

Bu dizelerde, savaş-barış kelimesinin karşılığı olarak mızrak ve zeytin dalı kelimeleri kullanılmıştır.

"Gönlümde ateştin, gözümde yaştın

Ne diye tutuştun, ne diye taştın"

Yukarıdaki dizelerde geçen ateş ve yaş kelimeleri ile anlam bakımından ilgili olan tutuşmak ve taş ifadelerine yer verilerek leff ü neşr yapılmıştır.