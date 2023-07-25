Leğen Kemiği Neresi? Leğen Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Vücudun sağlığı iskelet, kas ve organların uyumla işlevini yerine getirmesiyle doğrudan bağlantılıdır. İskelet sisteminin destekleyici kemiklerinde leğen kemiği ağrısı kemik sağlığı hususunda üzerine düşülmesi gereken konulardan biridir. Hal böyle olunca kemikleri tanımak, işlev ve yerlerini bilmek gerekmektedir. Bireyler leğen kemiği ağrısı neden olur bilirlerse sağlıkları açısından çok daha bilinçlenmiş olurlar.

Leğen Kemiği Nedir? Nerededir?

Tıptaki pelvis kemiği olarak halk arasında ise leğen kemiği olarak bilinen iskeletin hemen merkezinde yer alan, yassı kemiklerdir. Ellerimizle yanlardan belimizi tuttuğumuz zaman leğen kemiklerini hissedebiliriz. Leğen kemiği omurganın hemen taban kısmında yer alır ve iç kısımlarında pek çok organ yer alır. Leğen kemiği karşılıklı olarak çift halindedir, her biri iskium, ilium ve pubis isimli 3 kemiğin birleşiminden oluşur.

Leğen Kemiği Ne İşe Yarar?

İskelet sisteminde her kemiğin kendine has işlevi ve görevi vardır. Bazıları dengeyi sağlarken bazıları ağırlık dağılımı yahut organları korumayla görevlidir. Leğen kemikleri ise, bedenin ağırlığını üst gövdeden bacaklara aktarmayla yani iskeletin taşıdığı ağırlığı dengelemeye yarar. Aynı zamanda kasık bölgesinde yer alan üreme ve boşaltım organlarını korur. Leğen kemiği sağlığı oldukça önemlidir, ciddi bir leğen kemiği rahatsızlığı vücudun dengesini ve içindeki organları doğrudan etkilemektedir.

Leğen Kemiği Neden Ağrır?

Vücudumuzda yer alan kemikler bazı dönemler ağrıyabilir, bu oldukça tabii bir durumdur ancak bazen birtakım rahatsızlıkları işaret ediyor olabilir. Leğen kemiği ağrısı da hemen her bireyin başına gelebilecek bir durumdur, lakin bunu hafife almamak bilinçli olmak kendi sağlımızın lehine olacağı için leğen kemiği ağrısına neden olan etkenleri sıraladık;