Geçmişte iki ülkenin birleşerek kurduğu bir krallığın adı olan Lehistan Orta Çağ başta olmak üzere çeşitli dönemlerde bu birleşmiş krallık ile sadece tek bir ülkeye de Osmanlılar tarafından verilen bir isimdi. Günümüzde ise bambaşka bir adla andığımız bu büyük Doğu Avrupa ülkesi II. Dünya Savaşı'nda önemli gelişmelere sahne olmuş ve sonunda bağımsızlığını kazanmıştır. Peki Lehistan neresi, Lehistan nerede, günümüzde hangi ülke? İşte yanıtlar.

Lehistan Nerede?

Lehistan'ın coğrafi konumu Avrupa'nın doğusudur. Tarih boyunca Lehistan, Baltık Denizi'nden Karpat Dağları'na kadar geniş bir alana yayılmıştır. Lehistan'ın bulunduğu bölge tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olması nedeniyle birçok savaş ve siyasi çatışmanın yaşandığı bir bölgedir.

Lehistan Hangi Ülke?

Lehistan günümüzde Polonya Cumhuriyeti olarak bilinen ülkenin tarihsel adıdır. Lehistan ismi özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve eski Türk kaynaklarında Polonya için kullanılmıştır. Günümüzde Lehistan kelimesi, Polonya'nın tarihi ve kültürel geçmişine atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Ancak Polonyalılar da kendileri için "Lechia" derler. Bugün Macarca, Farsça, Türkçe ve Litvanca gibi bazı dillerde Polonyalılar için "Leh" sözcüğünden gelen adlar kullanılmaktadır.

Lehistan'ın Tarihi

Günümüzdeki Polonya halkının atalarının Orta Çağ'da XI. yüzyılda kurduğu Lehistan Krallığı ya da bir diğer adıyla Polonya Krallığı'nın tarihi, X. yüzyıla kadar uzanır. İlk olarak Piast Hanedanı tarafından yönetilen Lehistan, XIII. yüzyılda Moğol istilaları yüzünden zayıflasa da XIV. yüzyılda Jagiellon Hanedanı ile büyük bir güç haline gelmiştir. Lehistan, XVI. yüzyılda Litvanya ile Lehistan – Litvanya Birliğini kurup birleşerek altın çağını yaşayan krallık XVII. yüzyılda o kadar güçlenmişti ki İsveç Krallığına karşı durup Osmanlı'ya kafa tutacak hale geldi. Hatta Rusya Çarlığının topraklarına girerek Moskova'yı zapt eden Lehistan o dönemde Osmanlı himayesindeki devletlere de saldırmıştır. XVIII. yüzyılda ise çeşitli savaşlar ve bölünmeler ile toprak kaybedip zayıflamıştır. XVIII. yüzyılın sonlarında Lehistan komşu devletler tarafından paylaşılarak haritadan silinmiş, ancak 1918 yılında I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Polonya adıyla yeniden bağımsızlığını kazanmıştır.

Lehistan'ın Özellikleri

Lehistan Doğu Avrupa'nın en büyük devletlerinden biri olarak tanınmıştır. Ülkenin başkenti Varşova ve Krakow gibi önemli şehirler Lehistan döneminde büyük kültürel ve mimari gelişmelere sahne olmuştur. Gotik ve barok mimarisi, Lehistan'ın şehirlerinde hala görülebilen önemli özelliklerdendir. Ayrıca Lehistan'ın toprakları, Baltık Denizi kıyıları, dağlar ve geniş ovalarla çevrili olup doğal güzelliklerle doludur. Lehistan'ın tarihi kaleleri, kiliseleri ve manastırları ülkenin zengin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturur.