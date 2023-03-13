Lejant Nedir? Haritada Lejant Ne Demek, Örnekleri Neler?

İlk etapta lejant nedir sorusu için sözlük araştırmasını düşünebilirsiniz. Haritada lejant ne demek veya ne işe yarar sorusundan başlayarak araştırmanıza başlayabilirsiniz. Konu ile mimari lejant nedir incelemesi yaptığınızda legant teriminin derin anlamını kavrayabilirsiniz. Mimari ve inşaat terimi olarak da konu incelenmelidir. Harita lejant örnekleri incelenirse terim anlamı daha iyi kavranabilir. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.

Lejant Nedir?

Günümüzde çok sayıda harita çeşidi vardır. bu haritalarda da kullanım kolaylığı açısından bir kısım işaret ve semboller bulunur. Bu işaretler de haritaların lejant bölümlerinde yer alır. Harita lejantlarında çok sayıda işaret bulunur. Lejantlar genellikle haritaların sağ alt kısımlarında yer alır. Haritanın lejant bölümü incelenerek harita okumak çok daha kolay olacaktır. Haritanın lejant bölümünde gösterilen bilgilerin bazıları aşağıdadır.

Konut yoğunluğu

Belediye hizmet alanı

Yüksek gerilim hattı

Tesis alanları

Mimari Lejant Nedir?

Lejant, mimari planlarda da büyük önem arz eder. İmar planı yapılırken harita lejantlarından yararlanılır. Bu sayede planın doğru ve sağlıklı şekilde yapılması mümkün olacaktır. Haritanın çeşidi ne olursa olsun haritanın kenar bilgilerinde lejant mutlaka bulunur. Mimari planlamalar yapılmadan önce ilgili alanın harita lejantlarının incelenmesi çok önemlidir. Yapılan inceleme, mimar ve inşaat mühendislerinin yapacağı planlarda büyük kolaylık sağlayacaktır. Harita lejant örnekleri incelendiğinde çok ayrıntılı lejantlar ile karşılaşırsınız. Lejant ne kadar ayrıntılı ise mimari planlara katkısı da o kadar fazla olacaktır.