Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Lejant Nedir? Haritada Lejant Ne Demek, Örnekleri Neler?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 09:42 Son Güncelleme: 13.3.2023 09:42

Lejant Nedir? Haritada Lejant Ne Demek, Örnekleri Neler?

Haritalarla ilgili araştırma yapmak istiyorsanız lejant nedir sorusuna da eğilmeniz gerekir. Söz konusu terim, haritaların kenar bilgileri ile ilgilidir. Haritada lejant ne demek ya da ne işe yarar gibi sorular da merak edilenler arasındadır. Mimari planlarda da mimari lejant nedir sorusu aklınıza gelebilir. Harita lejant örnekleri konusunu sizler için araştırdık ve araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Lejant Nedir? Haritada Lejant Ne Demek, Örnekleri Neler?

İlk etapta lejant nedir sorusu için sözlük araştırmasını düşünebilirsiniz. Haritada lejant ne demek veya ne işe yarar sorusundan başlayarak araştırmanıza başlayabilirsiniz. Konu ile mimari lejant nedir incelemesi yaptığınızda legant teriminin derin anlamını kavrayabilirsiniz. Mimari ve inşaat terimi olarak da konu incelenmelidir. Harita lejant örnekleri incelenirse terim anlamı daha iyi kavranabilir. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.

Lejant Nedir?

Günümüzde çok sayıda harita çeşidi vardır. bu haritalarda da kullanım kolaylığı açısından bir kısım işaret ve semboller bulunur. Bu işaretler de haritaların lejant bölümlerinde yer alır. Harita lejantlarında çok sayıda işaret bulunur. Lejantlar genellikle haritaların sağ alt kısımlarında yer alır. Haritanın lejant bölümü incelenerek harita okumak çok daha kolay olacaktır. Haritanın lejant bölümünde gösterilen bilgilerin bazıları aşağıdadır.

  • Konut yoğunluğu
  • Belediye hizmet alanı
  • Yüksek gerilim hattı
  • Tesis alanları

Mimari Lejant Nedir?

Lejant, mimari planlarda da büyük önem arz eder. İmar planı yapılırken harita lejantlarından yararlanılır. Bu sayede planın doğru ve sağlıklı şekilde yapılması mümkün olacaktır. Haritanın çeşidi ne olursa olsun haritanın kenar bilgilerinde lejant mutlaka bulunur. Mimari planlamalar yapılmadan önce ilgili alanın harita lejantlarının incelenmesi çok önemlidir. Yapılan inceleme, mimar ve inşaat mühendislerinin yapacağı planlarda büyük kolaylık sağlayacaktır. Harita lejant örnekleri incelendiğinde çok ayrıntılı lejantlar ile karşılaşırsınız. Lejant ne kadar ayrıntılı ise mimari planlara katkısı da o kadar fazla olacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lejant Nedir? Haritada Lejant Ne Demek, Örnekleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA