Lenf Sistemi Nedir? Lenf Sistemi Ne İşe Yarar, Organları, Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Lenf düğümleri, damarları ve sıvısından oluşmakta olan lenf sisteminin belli başlı görevleri mevcuttur. Bu lenfatik sistem bağışıklık sisteminin bir parçası olarak bilinmektedir. Dilerseniz, vücuttaki sıvı seviyelerini koruyan ve sindirim sisteminde bulunan yağları emen lenf sistemi ne işe yarar, organları, görevleri ve özellikleri nelerdir sorularının cevaplarına birlikte bakalım...

Lenf Sistemi

Lenf sistemi, vücudun çöp atım sistemi olarak da bilinmektedir. Vücudun ikinci dolaşım sistemi olan lenf sistemi tüm vücutta akmaktadır. Lenf sistemi; lenf sıvısı üreten ve bu sıvıları dokular üzerinden dolaşım sistemine gönderen lenf düğümleri, lenfatik dokular, lenf kanalları, lenfoid organlar, lenf damarları ve lenf kılcal damarlarından oluşmakta olan karışık bir örüntü olarak açıklanmaktadır. Bağışıklık sisteminin çok önemli bir parçası olan lenf sistemi, kan dolaşımı yolu ile toksik maddeleri vücuttan dışarı atabilmektedir. Lenf sistemi, lenf sıvılarını hareket ettirebilmek için eklemlerin ve kasların gevşeyip kasılmasına ihtiyaç duymaktadır. Hareket sırasında kasların gerilip gevşemesi, bu sıvıyı lenfatik kanallar yolu ile itmektedir.

Lenf Sistemi Ne İşe Yarar?

Lenf sisteminin vücut içerisinde birçok görevi bulunmaktadır. Bu sistemin temel işleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

Vücut içerisinde bulunan sıvı seviyelerini korumaktadır.

Dokulardan ve hücrelerden akmakta olan sıvıları toplayan lenf sistemi bu sıvıları kan dolaşımında geri döndürerek yeniden vücutta dolaşmasını sağlar.

Sindirim sisteminde yer alan yağları emmektedir.

Bağırsaklardan yağ ve protein içeren sıvıları barındıran lenf, bu sıvıları kan dolaşımına geri taşımaktadır.

Vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı korumaktadır.

Vücuda giren mikropları, bakterileri, mantarları, parazitleri ve virüsleri önce tespit edip izleyen lenf sistemi, daha sonra bu maddeleri yok eden bazı bağışıklık hücrelerini üretmektedir ya da serbest bırakmaktadır.

Anormal olan hücreleri ve atık ürünleri lenflerden uzaklaştırmaktadır.

Lenf Sistemi Görevleri

Lenf sistemi, kan dolaşımında olduğu gibi, hücre ve dokulardaki artık maddeleri alma ve toplama görevlerini de üstlenmektedir. Bu gibi transport işlevlerini yerine getiren lenf sisteminin benzer görevleri ve benzer transport işlevleri de bulunmaktadır. Doku ve kan sıvıları arasındaki dengeyi sağlamakta olan lenf sisteminin transport edebildiği bazı şeyler şunlardır;

Proteinler

Su: günde 2-4 litre kadar su taşımaktadır

Toz gibi yabancı maddeler

Bakteriler gibi hasta edici zararlı maddeleri

Yıpranmış ve ölü hücreler gibi hücre artıkları

Doku ve hücrelerdeki yabancı maddeler ile mikropları uzaklaştırır

Lenf Sistemi Nedir?

Vücut içerisinde ikinci bir dolaşım sistemi olarak da tanımlanabilen lenf sistemi, yapısı gereği dolaşım sisteminden farklı ve bağımsız şekilde çalışmaktadır. Lenf sistemi; bağışıklık sisteminin içeriğini dolaşım sistemine boşaltmaktadır. Görevleri açısından lenf sistemine bakıldığı zaman, karşımıza bağışıklık sistemi çıkmaktadır.

Lenfatik sistem; sulu ve renksiz olan sıvıyı dolaşım sistemine yani kan dolaşımına geri taşımak üzere beraber çalışmakta olan, damar, organ ve doku ağıdır. Bir vücudun arterlerinden, kılcal damarlardan ve küçük arteriyol kan damarlarından her gün ortalama 20 litre plazma akışı gerçekleşmektedir. Lenf sistemi aslında bir savunma sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır ve ayrıca bu sistem kaybedilen proteinleri vücut içerisinde tekrar dolaşıma kazandırmaktadır.

Lenf Dolaşımı

Lenf dolaşımı yüzeysel ve derin şekilde iki çeşitte bulunmaktadır. Derin olarak açıklananlar, toplardamarlara eşlik etmektedirler. Yüzeysel olanlarsa, cilt altında bulunmaktadırlar. Lenf damarları içerisinde, aynen toplardamarlarda görüldüğü üzere lenf sıvısının geri akmasını engellemekte olan kapakçıklar mevcuttur.

Lenf düğümleri, gruplar gibi toplanan ve ayrıca lenf damarlarını tamamen birleştiren, fasulye şeklinde olan yapılar olarak bilinmektedir. Lenf düğümlerinde ise bu lenf sıvısının giriş ve çıkışını sağlamakta olan damar bölümleri bulunmaktadır. Lenf sıvısı barındıran, küçük lenf damarları ise göğüs kafesi kısmında birleşip, büyük lenfatik kanalları oluştururlar ve ardından toplardamar sistemine dökülebilirler.