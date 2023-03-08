Lento Nedir? Lento Ne İşe Yarar, Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Lento nedir ile ortaya çıkarılacak şey inşaatın bir bölümü şeklindedir. Bölüme indirgeyerek bahsetmek ne işe yarar olduğunu da daha iyi gözler önüne serecektir. Evlerin ya da herhangi bir mekânın kapı ve pencere gibi yerleri bu konunun anlatmak istediğidir. Artık Lento yüksekliği kaç olmalı sorusunu sorabiliriz. Çünkü yeri, nereyi ifade ettiği tam olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda Lento kaç cm olur ve nasıl yapılır gibi işlemler, inşaat ustaların iyi bildiği çalışmalardır.

Lento Nedir?

Lento kelimesinin ele alındığı yer direkt olarak inşaat alanıdır. Bu kelimenin ifade ettiği anlam kadar ne işe yaradığı da önemlidir. Bir iş yeri, ev ya da başka bir yapılırken lentonun ne olduğu ne işe yaradığı ve teknik kısımları muhakkak öğrenilmelidir. Bu tür bilgiler elde edilerek işe koyulmak en doğru olandır. Bu noktada inşaat sektöründeki kişilere atıfta bulunmak gerekir. İnşaat mühendisleri, inşaat ustaları gibi kişiler lentoyu tanımlayabilecek düzeydedir. Çünkü lento tam olarak yaptıkları işin bir parçasıdır. Lento duvarın devamını sağlayan bir olgudur. Yani kapı ve pencereler de oluşan dikey boşlukların üzerine yatay olarak konulan bloktur. Dolayısıyla bu sayede duvar yukarı doğru devam edecektir. Lentonun ne işe yaradığı da bu noktada ortaya çıkmış olacaktır.

Lento Yüksekliği Kaç Olmalıdır?

Bir inşaat alanında lentonun önemi büyüktür. Çünkü lento inşaattaki belirli bir bölgenin bütünlüğünü sağlar. Pencere ve kapı gibi alanlarda yaşanan dikey boşluk sıkıntısı yatay konulan bloklarla giderilir. Bu bloğun adına da lento denmektedir. Lento da önemli olan duvarların birbirine eşit yükseklikte olmasıdır. Aynı zamanda lento için oturma payından da bahsedilmektedir. Oturma payı ise yaklaşık 15 cm olması gerektiği ifade edilmektedir.