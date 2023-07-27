Letoon Antik Kenti Nerede? Letoon Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bir antik kente; gerek turistik, gerek tarihi ve gerek ise akademik amaçlar ile çok sayıda kişi tarafından ziyaret gerçekleştirilmektedir. Ziyaret edilen her antik kent gibi, Letoon antik kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait sorusu, özellikle turistik amaçlar barındıran bireylerin merak etmiş olduğu hususlardan bazılarıdır. Dilerseniz, Letoon antik kentine nasıl gidilir, birlikte inceleyelim…

Letoon Antik Kenti Nerede?

Letoon Antik Kenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin güneybatı bölümünde konumlanmış olan Muğla kentine bağlı Fethiye ilçesinin sınırlarında olan Bozoluk Köyü içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, Antik dönem içerisinde ve bu dönem boyunca, Likya bölgesinin de en önemli dini merkezlerinden bir tanesi olarak bilinen Letoon Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yerini almıştır. Letoon Antik Kenti; arkeolojik sit alanı profili ile günümüzde ziyaretçilere açıktır. Kent, Kumluova merkeze ise 400-500 m mesafede bulunmaktadır.

Letoon Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Letoon Antik Kenti'ne gitmek isteyen ziyaretçiler, daha rahat bir ulaşım adına, öncelikli olarak Muğla ilinin Fethiye ilçesine gitmek zorundadır. Fethiye'ye varan ziyaretçiler Letoon antik kentine ulaşabilmek için toplu taşıma, özel araç ve taksi gibi ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir. Letoon'a geçecek ziyaretçiler için;

Antalya'dan Letoon'a gidecek vatandaşlar; Fethiye-Kaş karayolunun 65. kilometresinde, Kınık yakınında yer alan yoldan döndükten hemen sonra, 4 kilometre daha ilerleyerek Letoon'a ulaşabilmektedir.

İstanbul'dan Letoon'a gidecek vatandaşlar; Bursa, Afyon ve Burdur yol güzergahını kullanarak Letoon'a ulaşabilmektedir.

Ankara'dan Letoon'a gidecek vatandaşlar; Afyon ve Burdur yolunu takip ederek Letoon'a ulaşabilmektedir.

İzmir'den Letoon'a gidecek vatandaşlar; Aydın, Muğla ve Fethiye yol güzergahını kullanarak Letoon antik kentine ulaşabilmektedir.

Letoon Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tanrı Apollon ve Artemis'in annesi Leto adına inşa edilmiş olan Letoon antik kenti; yine pek çok antik kent gibi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı koruması altında bulunmaktadır. Oldukça uygun fiyatlar ile vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilen antik kentler, kültür mirasımız açısından da büyük önem arz etmektedir. Letoon antik kenti giriş ücreti 2023 senesi itibari ile 50 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca Müzekart ile birlikte Letoon antik kent gezilebilmektedir.