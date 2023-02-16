Levazım Ne Demek? Levazım Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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Levazım Ne Demek?

Levazım kelimesi günlük konuşma dilinde çok kullanılmasa da eski dönemde yazılan eserler ve televizyon programlarında bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. Levazım kelimesi Arapça kökenlidir. Anlamı ise "farklı iş kolları için gerekli olan şeyler, araç-gereçler" demektir.

TDK sözlüğünde de levamın kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu kelime söz konusu kaynakta, ihtiyaç duyulan malzemeler, araç ve gereçler tanımı ile yer almıştır. Ordunun geri hizmet alanında yapılan hizmetlerin tümü levazım olarak isimlendirilir. Geçmiş dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aynı isimli sınıf da bulunmakta idi.

Levazım Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Levazım kelimesinin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde kelimenin anlamı ve nerede kullanılması gerektiği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Söz konusu kelimenin bazı cümle yapılarında "levazımat" şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapıları, konu ile ilgili merak ettikleriniz hakkında sizlere fikir verecektir.