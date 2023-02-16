Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Levazım Ne Demek? Levazım Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Giriş Tarihi: 16.2.2023 16:05 Son Güncelleme: 16.2.2023 16:05

Levazım Ne Demek? Levazım Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Levazım kelimesi, son dönemde yaygın olarak kullanılan ya da duyacağınız bir kelime değildir. Daha çok Osmanlı döneminde kullanılmış olan bu kelimenin anlamı merak edilebilir. Levazım ne demek? Levazım cümle içinde kullanımı ve kökeni araştırılarak kelimenin anlamı ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Levazım iş nedir gibi konu ile ilgili olan detayları sizler için yazımızda derledik.

Levazım Ne Demek? Levazım Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Levazım ne demek araştırmasında öncelikle sözlük türlerinden istifade edebilirsiniz. Bu anlamda TDK sözlüğünü kullanmanız mantıklı olacaktır. Levazım cümle içinde kullanımı ve kökeni için de kısa bir internet araştırması uygun olacaktır. Kelimenin anlamını bildiğinizde, cümle içinde nasıl kullanacağınız hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. Levazım iş nedir sorusunun ve konu ile ilgili merak edilenlerin cevapları yazımızın devamında.

Levazım Ne Demek?

Levazım kelimesi günlük konuşma dilinde çok kullanılmasa da eski dönemde yazılan eserler ve televizyon programlarında bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. Levazım kelimesi Arapça kökenlidir. Anlamı ise "farklı iş kolları için gerekli olan şeyler, araç-gereçler" demektir.

TDK sözlüğünde de levamın kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Bu kelime söz konusu kaynakta, ihtiyaç duyulan malzemeler, araç ve gereçler tanımı ile yer almıştır. Ordunun geri hizmet alanında yapılan hizmetlerin tümü levazım olarak isimlendirilir. Geçmiş dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aynı isimli sınıf da bulunmakta idi.

Levazım Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Levazım kelimesinin cümle içinde kullanımını gördüğünüzde kelimenin anlamı ve nerede kullanılması gerektiği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz. Söz konusu kelimenin bazı cümle yapılarında "levazımat" şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapıları, konu ile ilgili merak ettikleriniz hakkında sizlere fikir verecektir.

  • Evin tadilatı için ihtiyacımız olan levazım ürünlerini yapı marketten aldık.
  • Orduların sağlıklı şekilde intikal etmesi için güçlü levazımata ihtiyaçları vardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Levazım Ne Demek? Levazım Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA