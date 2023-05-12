Levent Nereye Bağlı? Levent Nerede, İlçe Mi Semt Mi?

Marmara Bölgesi kapsamında yer alan meşhur semtleri araştıran kişiler, "Levent nereye bağlı?" sorusuna yanıt olan iki ayrı bilgiyi sorgular. Bu bilgilerden ilki incelenen semtin bağlı olduğu il iken, ikincisi ise "Levent hangi ilçede?" sorusunun yanıtıdır. Dolayısıyla bu iki ayrı detaya değinilmesi sonucunda pek çok özelliğiyle dikkat çeken semte yönelik olan "Levent hangi ilçeye bağlı?" sorusunun doğru cevabına ulaşılması mümkün hale gelecektir.

Levent Nereye Bağlı?

Batısında Büyükdere Caddesi, Gültepe ve Çeliktepe; doğusunda ise Etiler ve Akatlar gibi yerlerin bulunduğu Levent'in nereye bağlı olduğu pek çok kişi tarafından araştırılır. Çünkü Levent semti, ev sahipliği yaptığı müze ve alışveriş merkezi gibi mekanlarla meşhurdur. Bu doğrultuda ilk olarak Levent'in hangi ilde yer aldığı açıklanmalıdır. Güneyinde Levazım, kuzeyinde ise Maslak ile komşu olan Levent İstanbul iline bağlıdır. 1950'li senelerde popülaritesini artırdığı bilinen Levent'in bağlı olduğu il bilgisinden sonra sunulması gereken detaylar ise bu mahallenin hangi ilçede yer aldığına yöneliktir.

Levent Hangi İlçede?

İstanbul'un ön plana çıkan semtleri arasında yer alan Levent, kulesi ve çarşısı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği bilinen bir mahalledir. Bu mahalleye yönelik olarak araştırılan "Levent hangi ilçeye bağlı?" sorusunun cevabı ise "Beşiktaş" olarak belirtilebilir. Gökdelenleri, camileri ve yeşil alanları ile Levent; modern mimarinin tarihi ve doğal yapılarla bütünleştiği bir mahalle olarak nitelendirilir.