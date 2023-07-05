Levha Tektoniği Nedir? Levha Hareketleri Sonucu Oluşan Yeryüzü Şekilleri Neler?

Levha tektoniği nedir hakkında birçok teorilerle karşılarız. Teoriler arasında kabul gören genel yargılar vardır. Bu yargılar neticesinde Levha hareketleri sonucunda ne olur sonucuna varırız. Sonuç bizlere levha hareketleri nelerdir kısmına göz gezdirmemizi işaret edecektir. Çünkü üç farklı hareket vardır. Levhaları hareket ettiren kuvvetler nelerdir cevabı ise bu hareketlerin nasıl oluştuğuyla ilgilidir. En sonda levha hareketleri sonucu oluşan yeryüzü şekilleri nelerdir kısmında bir doğal afete ulaşırız.

Levha Tektoniği Nedir?

Levha tektoniğini açıklarken yararlanacağımız referans tam olarak üzerinde yaşadığımız kara parçası olacaktır. Kuzey Amerika levhası, Güney Amerika levhası, Avrasya levhası gibi levhalar levha tektoniğidir. Levhaların tarihine indiğimizde tek bir kara parçası olduğu teorisine ulaşırız. Tarihte uzun bir yolculuk yaparsak bu teorinin kanıtlanabilir oluşunu da görürüz. Dünya üzerindeki levha tektonikleri şu şekildedir:

Pasifik levhası

Avrasya levhası

Afrika levhası

Hint – Avustralya levhası

Antarktika levhası

Levha Hareketleri Sonucunda Ne Olur?

Levha hareketleri kıtalarda meydana gelen bir durumdur. Kıtaların hareket etmesi olarak da ifade edebiliriz. Bu hareketler ise üç farklı şekilde gerçekleşir. Kıtalar hareket eder ve bunun sonucunda ortaya iki sonuç çıkar. Bunlardan biri doğal afet olan deprem diğeri ise dağlardır.

Levha Hareketleri Nelerdir?

Dünyanın oluşum sürecini incelediğimizde levhaların hareketlerini de görürüz. Levhaların hareketleri dünyanın şu anki halini oluşturmuştur. Aslında kıtaların şu anki halini oluşturmuştur. Levha hareketlerinden söz ederken üç farklı hareketten bahsetmemiz gerekir. Bu hareketler:

Yaklaşma

Uzaklaşma

Yanal Yer Değiştirme

Levha hareketleri kıtaların birbirine yakınlaşması, uzaklaşması ve yer değiştirmesi demektir.

Levha Hareketleri Sonucu Oluşan Yeryüzü Şekilleri Nelerdir?

Levha hareketleri sonucunda oluşan yeryüzü şekilleri levha hareketinin çeşidine göre değişir. Levhaların birbirine yaklaşması sonucu oluşan yeryüzü şekilleri şu şekildedir:

Dağlar

Sıradağlar

Okyanus Çukurları

Volkanik Adalar

Levhaların birbirine uzaklaşması sonucu oluşan yeryüzü şekilleri şu şekildedir:

Okyanus

Volkanik Adalar

Volkanik Sıradağlar

Levhaların birbiri ile yer değiştirmesi sonucunda oluşan yeryüzü şekilleri şu şekildedir:

Depremler

Levhaları Hareket Ettiren Kuvvetler Nelerdir?

Levhalar yaşadığımız yer yüzüdür. Dolayısıyla kara parçalarıdır. Bu kara parçaların oluşması çok uzun yıllar almıştır. İlk olarak bütün kıtalar bir aradaydı. Daha sonra bu kıtalar uzaklaşma, yakınlaşma ve yer değiştirme hareketleri sonucu hareket ederek şu anki hallerini aldı. Levhaların uzaklaşma, yakınlaşma ve yer değiştirme hareketini sağlayan iki kuvvet vardır. Dolayısıyla levhaları hareket ettiren iki kuvvet vardır. Bu kuvvetler şu şekildedir: