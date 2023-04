Levhi Mahfuz Nedir? Levh-i Mahfuz Kuran’da Geçiyor Mu, Ne Anlama Gelir ve Değişir Mi?

İslam'da önemli bir kavram olan levhi mahfuz nedir diyenler için bu ifade, geçmişte yaşanan ve gelecekte meydana gelecekleri içeren bir kitaptır. Levhi mahfuz ne demek diye merak edenlerin, "yazı yazmaya uygun düzey" ile "korunmuş" anlamına gelen iki Arapça kelimeden oluştuğunu bilmesi gerekir. Levh-i mahfûz Kuran'da geçiyor mu, eğer geçiyorsa hangi ayette geçiyor?

Levhi Mahfuz Nedir?

Evrendeki her olay, durum ve varlık ile ilgili ilahi takdiri içeren kitaptır. Arapçada Levh-i, "yazı yazmaya elverişli olan düz ve yassı yüzey" anlamına gelirken, mahfuz ise "korunmuş" demektir. Levh-i mahfuz, "üzeri yazılı olan ve silinmekten korunan düzgün yazı" mânâsına sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de, kitâb mübîn, kitâb mestûr, kîtâb meknûn ve ümmü'l-kitâb biçiminde de ifade edilir. Kainatta her meydana gelen olay Kur'an'da önceden bildirilmiştir. Levh-i mahfûz da buradan anlaşılacağı üzere kader ile ilgilidir. Yeryüzünde küçük büyük fark etmeksizin her canlının kaderi, başlarına gelecek belalar, musibetler ve yaşamlarındaki her olay levh-i mahfûz adı verilen manevi bir kitaba yazılmıştır.

Levhi Mahfuz Hangi Ayetlerde Geçiyor?

Kur'an'da, levh-i mahfuza dair bazı bilgiler çeşitli sûrelerde verilmiştir. Allah tarafından korunan bir kitap olan levh-i mahfuz, kaza ve kader ile ilgili her bilgiye sahiptir. Onun, Allah'ın dışında başka bir güç tarafından değiştirilmesi mümkün değildir. Kur'an'da bununla ilgili olarak bazı sûrelerde bahsedilmiştir.

Buruc Sûresi 22'de, "Kur'an-ı Kerim korunmuş bir levhanın içerisindedir."

En'am Sûresi 59'da, "Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları Allah'tan başkası bilemez. O karada ve denizde olan her şeyden haberdardır. Onun bilgisi olmadan bir yaprak bile düşmez. Yaş ve kuru her şey apaçık bir şekilde bu kitabın içindedir."

Hadid Sûresi 22'de, "Yeryüzünde ve öz benlikleriniz içerisinde bütün musibetleri, biz onu yaratmadan önce bir kitapta belirledik. Bu, Allah için oldukça kolaydır."