Levrek Dip Balığı Mı? Levrek Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?

Dip ve yüzey balıklarının yaşam sürdükleri ortamlar, birbirinden biraz farklıdır. Denizlerde görünen ve görünmeyen kirlilik, derinlere doğru artış gösterir. Bundan dolayı dipte yaşayan balıklar, zararlı çevresel etkenlere yüzeydekilerden daha fazla maruz kalırlar. Bunlara dikkat edenler ve vücuduna toksik madde almak istemeyenler için levrek dip balığı mı, derin su balığı mıdır, yüzeyde olur mu ve ağır metal içerir mi merak uyandırıcıdır.

Levrek Dip Balığı mı?

Dip balıkları, deniz yüzeyinden yaklaşık 100 metre derinlikte yaşam sürerler. Balıklar ve diğer deniz canlıları, yaşadıkları çevreye göre gruplara ayrılırlar. Yüzey, dip, tatlısu ve çiftlik (kültür) balıkları şeklinde sınıflandırılırlar. Dip balıkları, denizin zeminine en yakın bölgede bulunurlar. Bunlar arasında:

Çipura, dil, kalkan, lahoz, kırlangıç, mezgit, mercan, tekir, barbun, levrek, lüfer, pavurya, ahtapot, karides ve ıstakoz yer alır.

Yüzey balıkları ise hamsi, uskumru, istavrit, kefal, kılıç, somon, lüfer, palamut ve sardalyadır.

Sağlık açısından yüzey balıklarını tüketmenin daha faydalı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü deniz kirliliği, diplerde daha fazladır ve bu durum deniz canlılarını olumsuz yönde etkiler. Ağır metal iyonları barındıran derin sular, balıkların vücudunda toksik bir madde olarak birikebilir. Bu balıklar tüketildiğinde ise söz konusu ağır metaller vücuda alınır. Bunlar; kurşun, kadmiyum ile cıvadır ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilirler. Vücutta aşırı miktarda ağır metal birikmesi sonucu şu rahatsızlıklar meydana gelebilir.

Sinir sistemi bozukluğu

Karın ağrısı

Karaciğer ve böbreklerde hasar

Kemik erimesi

Çocuklarda otizm

Merkezi sinir sistemi hastalıkları

Alzheimer

Parkinson

Epilepsi

Dip Balıkları Sağlıklı mı?

Sıkça dip balıklarını tüketen kişilerde, çeşitli hastalıklar meydana gelebilir. Bunun nedeni, civa, kadmiyum ve kurşun metallerinin vücutta birikmesidir.

Kurşun, beyin, böbrekler ve erkek üreme organlarında hasara, kansızlığa, düşük yapmaya ve çocuklarda ise otizme neden olabilir.

Kadmiyum, kemiklerin kolayca kırılmasına, karın ağrısına, kusmaya, ishale, üreme sisteminde bozukluklara, bağışıklığın çökmesine, psikolojik rahatsızlıklara ve merkezi sinir sisteminin hasara uğramasına yol açabilir.

Cıva ise sinir sistemi hastalıklarının ve beyin fonksiyonlarının bozulmasının en önemli nedenidir. Alerjik reaksiyonların artmasına, deri döküntüsüne, sperm hücrelerinin ölmesine ve yorgunluğa sebep olabilir.

Bu yüzden, dip balıklarından uzak durmakta fayda vardır. Özellikle, hamilelerin ve gelişim çağındaki çocukların tüketmemesi tavsiye edilir. Ek olarak, İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi gibi kirlilik seviyesi yüksek olan sulardan çıkarılan dip balıkları kesinlikle yenmemelidir. Çünkü Marmara'nın bir sanayi ve yerleşim bölgesi olması, sularda atık oranını yükselten en önemli faktörlerdir.