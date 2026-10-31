LGS 13 Haziran’da yapılacak

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ni yayımladı. Buna göre, 8'inci sınıf öğrencilerinin liselere yerleşmek için katılacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bakanlık, ortaokul ve lise öğrencilerinin ülke genelinde katılacağı ortak yazılı sınavların tarihlerini de duyurdu. Takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde yapılacak ortak sınavların hangi sınıf ve dersleri kapsayacağına da yer verildi.

DÖRT ORTAK SINAV

İkinci dönemin ilk ortak yazılılarında 7'nci sınıflar 6 Nisan 2027'de Matematik, 9'uncu sınıflar ise 7 Nisan'da Türk Dili ve Edebiyatı sınavına girecek. Eğitim öğretim yılının son ortak yazılıları haziran ayında yapılacak. 6'ncı sınıf Türkçe sınavı 8 Haziran'da, 10'uncu sınıf Matematik sınavı ise 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. Böylece ülke genelinde ortak yazılılar dört ayrı sınav döneminde, toplam sekiz sınıf ve ders eşleşmesinde uygulanacak.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 25 Nisan 2027 Pazar günü yapılacak. Sınav, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerini kapsayacak. Takvimde ayrıca açık öğretim sınavları ile ulusal ve uluslararası değerlendirme uygulamalarının tarihlerine de yer verildi.

İLK ORTAK SINAV 11 KASIM'DA

Ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların ilki 11 Kasım 2026'da gerçekleştirilecek. Bu tarihte 6'ncı sınıf öğrencileri matematik sınavına girecek. 12 Kasım'da ise 10'uncu sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı sınavına katılacak. Birinci dönemin ikinci ortak yazılıları ocak ayında yapılacak. 7'nci sınıf Türkçe sınavı 5 Ocak 2027'de, 9'uncu sınıf matematik sınavı ise 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek.