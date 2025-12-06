LGS 2026’nin şifreleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 çeşitliliği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ilk örnek soruları geçtiğimiz günlerde yayımladı. İşte sınavın şifreleri ve uzmanlara göre en etkili çalışma yöntemleri:

TÜRKÇE: Bu yıl Türkçe sorularında metin çeşitliliği dikkat çekiyor. Bir çevre afişinde kullanılan renk ve semboller üzerinden "mesajın hedef kitlesi" sorulurken başka soruda paragrafla yanında verilen kitap okuma süresi grafiği birlikte yorumlatılıyor. Hikâye tamamlama sorularında ise anlam akışı ve bağlaç uyumu belirleyici. Deyim ve atasözleri yalnızca anlamıyla değil, metindeki işleviyle ölçülüyor. Çalışma önerileri: Farklı türde metinleri düzenli çözmek, günlük hayattan kısa grafikler yorumlamak ve bağlaç–anlam ilişkisini pekiştirmek öğrenciyi öne çıkarıyor. Paragraf sorularında önce metni, sonra seçenekleri okumak hata payını azaltıyor.

MATEMATİK: Matematikte bu yıl günlük yaşam senaryoları net şekilde çoğaldı. İki pastanın kesim oranları karşılaştırılarak "hangisinin daha fazla kaldığı" aranıyor. Nüfus grafiğinde kadın–erkek oranından toplam erkek sayısı bulunuyor. Spor kursu tablosunda voleybola gitmeyen öğrencinin seçilme olasılığı hesaplanıyor. Pirinç–bulgur ağırlığı, kareli zeminde çevre hesaplaması gibi sorular işlem ve yorum becerisini birlikte ölçüyor. Çalışma önerileri: Günlük hayat problemleri çözmek, çok adımlı soruları parçalayarak ilerlemek, kareli zemin sorularında şeklin kenarlarını tek tek saymak, daire grafiği ve yüzde hesaplamalarını sık tekrar etmek başarıyı artırıyor.

FEN BİLİMLERİ: Fen soruları tamamen görsel ve deney temelli. DNA eşlenmesi şemasında doğru nükleotit dizilimi aranıyor. pH değerine göre mavi turnusolün alacağı renk soruluyor. Bitki–fare–yılan–tilki zincirinde hangi canlının azalmasının ekosistemi nasıl etkileyeceği sorgulanıyor. Çalışma önerileri: Deney düzeneklerini çizerek tekrar yapmak, DNA ve besin zinciri gibi konuları küçük şemalarla çalışmak, pH tablosunu mantığıyla kavramak ve görseli tamamen çözmeden seçeneklere bakmamak fen başarısını artırıyor.

ETKİLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ İNKİLAP TARİHİ: Ezberden çok, metin ve görsel üzerinden çıkarım yapma öne çıkıyor. Olayların sıralandığı kutucuklar kronoloji bilgisini ölçen ayırt edici sorular arasında. Çalışma önerileri: Olayların neden– sonuç ilişkisini şema notlarıyla özetlemek, her ünitenin zaman çizelgesini tek sayfaya toplamak başarıyı artırıyor.

DİN KÜLTÜRÜ: Kavramı ezberlemek değil, verilen davranışın hangi değeri temsil ettiğini bulmak isteniyor. Ayetin anlamı verilerek "hangi ilkeye vurgu yapıldığı" soruluyor. Metnin doğru analiz edilmesi ve akıl yürütme temel ölçüt. Çalışma önerileri: Kavram–davranış eşleşmelerini örnek senaryolarla çalışmak, ayet ve hadis anlam özetlerini tekrar etmek ve her soruda "Burada hangi değer öne çıkıyor?" sorusunu sormak sınavda hız kazandırıyor.

İNGİLİZCE: Öne çıkan sorulardan biri, bir arkadaş grubunun hafta sonu planlarını konuştuğu diyalog ile program tablosunu birlikte kullanmayı gerektiriyor. Metni anlamadan tabloyu okumak mümkün değil. Kısa paragrafta ziyaretçinin "ne yaptığı" bağlamdan çıkarılıyor. Çalışma önerileri: Diyalog çözme pratiği yapmak, tablo–metin eşleşmeleri için kısa İngilizce programlardan sorular üretmek ve kelime ezberi yerine bağlamdan anlam çıkarma çalışması yapmak en etkili hazırlık yöntemi.