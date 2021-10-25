LGS Açılımı Nedir? LGS Sınavının Amacı Nedir?

TEOG sonrasında yerini alan LGS sınavı, liseye geçişe yönelik uygulanan yeni bir sistemdir. Bu sınav, süresi toplamda 165 dakika olmak üzere iki alanda gerçekleştirilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu bu sınava 8.sınıf seviyesindeki isteyen öğrenciler katılabilmektedirler.

LGS Açılımı Nedir?

Son birkaç senedir adı değişen ve gerek haberlerde gerekse çevremizden duyduğumuz LGS'nin açılımı oldukça merak edilmektedir. LGS'nin açılımı "Liselere Geçiş Sistemi" şeklindedir.

LGS NEDİR?

Son yıllarda ismi oldukça değişen sınav sistemlerinden birisi olan liseye geçişe yönelik sınava verilen son isim Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 2017-2018 eğitim öğretim senesinde faaliyete geçmiştir. Öğrencilerin meslek seçiminden önceki ilk sınav liselerini belirlemeye yönelik olan sınavdır. Sınavın mühim olması öğrenciler kadar aileleri de bir o kadar etkilemekle birlikte stres ve heyecan dolu bir döneme sürüklemektedir. Bu süreçte öğrencilerin çabaları kadar aileler de öğrencilere iyi imkanlar sunabilmek adına eksiklik görüldüğü takdirde özel ders veya etüt merkezlerine yönelmektedir. Sınava yönelik hazırlıklar sınav senesi öncesinden başlamaktadır. Yıllardır birden çok isim ve şekil alan liseye geçiş sınavının son hali LGS olarak karşımıza çıkmaktadır.

LGS, 8.sınıf müfredatı baz alınarak hazırlanmaktadır. Sınav toplamda iki adet aşamadan oluşmaktadır; sabah oturumunda sözel alanda 50 soru, öğleden sonraki oturumda ise sayısal alanda 50 soru olmak üzere toplamda 90 soru bulunmaktadır. Sözel sorular için 1.5 dakika ayrılmışken sayısal sorular için 2 dakika süre tanınmaktadır. Sınavın ardından bir süre sonra sınavlar tek tek değerlendirilerek sınav sonuçları açıklanır. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre yerleştirme puanlarıyla yakınında bulunan ve puanları taban puanını aşan liselere tercih yaparlar. Kısa bir süre sonra tercih sonuçlarının da açıklanmasıyla öğrenciler, sıralamalarına ve puanlarına göre yerleştirilirler.

LGS SINAVININ AMACI NEDİR?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS), okullar tarafından öğrenciler için seçici olmayı hedeflemektedir. Okullar başarı sırasına göre sıralanır. Bu şekilde öğrenciler başarı düzeyine göre bir okula yerleştirilir ve 4 yıllık eğitimini tamamlar. Öğrenciler ve aileler bulundukları bölgede en iyi okulu hedefleyerek çalışmalar gerçekleştirirler. Etüt merkezleri, test kitapları, deneme sınavlarıyla derecelerini ölçerler. Üniversite sınavının aksine liseye geçiş sınavı tekrarına bırakılmamaktadır. Öğrenciler, adeta bir yarış içerisinde sıralamada en üstte yer almak amacıyla çabalamaktadırlar. Özetle, LGS sınavının amacı öğrencileri kendi seviyelerinde bulunan bir liseye yerleştirmektir.