LGS Din Kültürü Konuları - Güncel LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Dağılımı ve Konu Başlıkları

LGS din kültürü konuları nelerdir ve nasıl çalışılır sorusuna yanıt arayan pek çok öğrenci bulunur. Diğer derslere oranla soru sayısı az olduğu için LGS din konuları, sık sık tekrar yapılarak kolaylıkla öğrenilebilir. LGS din kültürü konu dağılımı bu yıl nasıl olacak diye merak eden öğrenciler, sıklıkla bu sorunun cevabını arar. 2023 LGS din kültürü soru dağılımı, küçük çaplı farklılıklar olsa bile temel olarak aynıdır. İşte LGS din kültürü hakkında detaylar…

LGS Din Kültürü Konuları Nelerdir?

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri, sıralama ve puanı daha çok etkilediği için temel derslere biraz daha ağırlık verir. Fakat, rakiplerin arasından sıyrılmak için sınavı bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Özellikle, hedefi imam hatip liseleri olanlar için din kültürü sorularında yüzde yüz net yapmak oldukça yarar sağlar. Sınavda çıkacak olan konuları öğrenmek isteyenler, 2023 din kültürü sınavı konuları nelerdir ve soru dağılımı nasıldır sorusuna cevap bulmak ister. İşte bu seneki LGS din kültürü konuları…

1.Dönem

Kader ve Kaza İnancı

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir ölçüye Göre Yaratmıştır.

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

2.Dönem

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Hz. Muhammed'in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Hz. Muhammed'in Merhametli ve Affedici Oluşu

Hz. Muhammed'in İstişareye Önem Vermesi

Hz. Muhammed'in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Hz. Muhammed'in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Hz. Muhammed'in İnsanlara Değer Vermesi

Hz. Muhammed'in İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları

Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

LGS Din Kültürü Soru Dağılımı Nasıldır?

Toplamda 10 soru olacak 2023 LGS din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı soru dağılımı aşağıda verildiği gibidir.

Kader İnancı 1

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa 2

Zekat ve Sadaka 3

Din ve Hayat 3

Hz. Muhammed'in Örnekliği -

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri 1

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem -

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar -

İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül) -

Hac İbadeti -